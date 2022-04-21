AI超拟真有声书《智能交通》上线喜马拉雅
2022年04月21日12:58 | 来源：新华网
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原标题：AI超拟真有声书《智能交通》上线 李彦宏300句话生成20万字语音作品
4月21日，AI超拟真有声书《智能交通》在喜马拉雅APP上线。这部音频作品基于百度董事长兼CEO李彦宏所作《智能交通》一书，使用李彦宏约300句公开语音数据，通过AIGC（AI自动生成内容）技术创作生成。
《智能交通》有声书共分86集，首日上线21集，后续每天更新2集，用户在百度搜索“智能交通有声书”可直接收听。从20万字专业文本到超拟真音频作品，《智能交通》有声书成功创作的背后是百度在语音合成技术上的领先优势。目前，只需9句话素材、5分钟等待，百度语音合成技术即可实现对用户声音的复刻，300句话即可生成媲美专业音库的音频内容。
数字时代，内容生产的需求持续提升。以TTS技术（Text to speech，语音合成）为代表的AIGC（AI generated content，AI自动生成内容）已成为一种新兴的内容生产方式。这一方式具体包括通过AI生成创意（如主题、构思等）、生成素材（如文字、配图、配音等），以自动编排合成的方式最终生产出内容。未来，可能只需要几秒钟时间，就能生成以往花费几天时间和精力才能创作出的内容。这不仅是简单的效率提升，还将打开更多可能性，激发出人类不曾有过的创作思路、创意认知。
(责编：董童、李源)
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