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怎样在“饱和”市场找到出路？湖北口罩工厂在淘特M2C找到答案

2022年04月21日13:02 | 来源：光明网
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原标题：怎样在“饱和”市场找到出路？湖北口罩工厂在淘特M2C找到答案

　　1000万只口罩积压在仓库，也压在赵波心里。2021年初，这位41岁的湖北汉子陷入焦虑。

　　“存货卖不出去，工厂只好停产。”赵波说，投资一千多万元建成的十余条口罩生产线，这一停就是3个月。

　　转机出现在2021年4月份，赵波突然接到淘特小二的电话，为什么不做淘特工厂直营店呢？

　　这一试不打紧，1000万只库存口罩很快销售一空。如今，工厂重新开工，十多条生产线开足马力仍供不应求，而且，后期还拉上了另外三家工厂一起供应口罩。

　　口罩积压致工厂停产

　　赵波是湖北腾锐达母婴用品有限公司的老板，对电商并不陌生。2020年新冠疫情爆发前，他的公司在湖北枣阳生产婴儿脸盆，是天猫爆款，连续三年位居销量前三。

　　2020年春节，疫情爆发后，他这里一下子积压了8至10万个订单，没法出货。等到封控结束时，95%的订单退了货。如何重启生意，赵波有点懵。

　　婴儿脸盆不能做了。他觉得，即便勉强去做，需求量的变化来看，将来市场空间不大，必需转型。

　　他选中了口罩制造。口罩曾是抗疫的稀缺资源，而且全球都有需求。

　　湖北仙桃市，被誉为“无纺布之乡”，这里有口罩最需要的原材料。赵波在这里有着多年积累的人脉和上下游资源，方便整合。

　　下定决心，说干就干。赵波专门来到仙桃，在当地投资一千多万元建厂，建成了十余条口罩生产线。

　　在公司车间的口罩生产线，工人正在生产口罩。

　　一开始，他只能生产民用口罩，销路不理想。经过半年的工艺改进和医疗器械生产资质审核，终于拿到了医用口罩的生产许可。

　　不过此时，市场环境已发生变化，全国范围内，医用口罩的生产接近饱和。他的工厂有了产量，却没了销路。到2021年初，1000万只口罩积压在仓库。

　　“当时很着急，心里没了底，这次转型投资可能要搞砸了。”赵波说，只希望能把这些库存尽快清仓处理，不计价格，资金能回笼一点算一点。

　　库存消化殆尽产品供不应求

　　库存没有销路，工厂只好停产，停了三个月。赵波和同事们一直在想办法，找销路去库存。

　　2021年4月份，赵波接到的一个电话，改变了工厂的命运。

　　电话是淘特小二打来的。淘特是阿里巴巴旗下主打性价比市场的综合电商购物平台，2020年上线，主要通过M2C源头直供模式，直连工厂、产地和品牌，让厂家直接面向消费者，商品实现最短链路流通。

　　小二告诉赵波，他可以做淘特工厂直营店。M2C模式可以让他的工厂专注于产品的研发和生产，其他的事情交给淘特平台即可。

　　之前做天猫爆款婴儿脸盆的经历，赵波对阿里系电商平台印象深刻。这次他没有犹豫，立马开始直营店的搭建。

　　2021年5月18日，直营店正式开张。在第一个月的磨合阶段，销量并不大。小二和赵波团队一直在密切沟通，从产品到推广，一点点做细致的改进。

　　第二个月，销量开始显著增长。第三个月，突破40万单，成为同类目的头部商家。

　　1000万的库存，很快消化殆尽。销量每月都在创新高。在2021年双11，一天销量曾突破10万单。

　　赵波惊喜之余，随之而来的是甜蜜的烦恼。工厂十多条线开足马力生产，仍然供不应求。

　　带动另外三家本地工厂一起供应淘特

　　今年开始，赵波淘特工厂直营店的销量仍在逐月攀升，已稳居同类目销量排行榜前列。上线不足一年时间，销售累计突破300万单。

　　尤为可喜的是，客户复购率达到了30%，好评率达到99%。最常见的评语是“物美价廉、性价比高”。

　　凭借自有的十多条生产线，已无法满足淘特的销量。凭借在仙桃深厚的人脉，赵波联系到本地另外三家工厂一起生产这些订单。

　　他把工艺标准、包装要求等这些细节，传给这些兄弟工厂，并同时做好品质把控。只有他们一起合力生产，才能保证不断供。

　　“目前淘特的销量占我们总销量的70%。这样的直营模式非常好，我们的产品从生产线上下来，直接发到淘特的产地仓即可。其他的事情不用管，我们的压力减轻很多，可以专注于做好产品。”赵波说。

　　他的下一步规划是研制新型款式口罩，做个性化开发，比如女士喜欢的美观款式、大公司的联名定制等，做细分领域的深挖。

　　淘特的M2C模式让赵波的工厂产品加速直达消费者。数据显示，在产业端淘特已经吸引了超200万产业带厂商入驻。其中，13个工厂年销售额过10亿，阿里巴巴2022财年Q2财报显示，淘特来自工厂的M2C订单同比增长达到了400%，直连工厂模式已全面开跑。（李京）

(责编：董童、李源)

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