1996年出生的藏族姑娘白央，用自己的双手，托举起白朗县旺丹乡桑巴村的乡村振兴之路，通过教授传统藏式编织技艺，让群众的腰包鼓了，让身边的环境美了，更是让桑巴村许多村民盖起了新房，买起了新车，日子过红火了。

白央（受访者供图）

传授技艺 为村民致富铸造“金钥匙”

白央在老党员爷爷和妈妈的耳濡目染之下，2017年光荣入党，她时刻以一名党员的标准严格要求自己，思考着如何带领家乡群众致富奔小康。

她跟着妈妈学习传统藏式编织技艺，并成立合作社，说服群众跟着她学习编织技艺，改变他们“等靠要”的思想，并通过四处走访和考察学习，为她们编制的藏靴、藏式背包等九个品种的产品开拓市场。2020年，合作社实现年收益130万元。全村有65名村民在家门口实现就业，其中32人是曾经的建档立卡贫困户。

在她的带领下，传统藏式编织技艺得到了弘扬和传承，村民们脱离了贫困，奔向了小康。致富后的白央没有停留在这样的生活下，而是带领整个乡村走向致富的康庄大道。

助推乡村振兴 打造新农村

2018年，白央协助桑巴村“两委”深入开展乡村振兴工作，借助合作社的力量，加大对村里年轻人编织技艺的培养和培训，通过开展夜校、增强结对帮扶互助、示范典型带动等方式，吸引桑巴村大批外出务工群众返乡加入，推动桑巴青年返乡创业潮。白央带领、培育了一大批乡村振兴带头人，建立起一支能征善战的乡村振兴领军队伍，为助推乡村振兴、巩固提升脱贫成果打下坚实的基础。

村民富了，乡村的文化与邻里的和睦不能落下。白央经常组织开展评选“编织能手”“技术创新带头人”“美丽环境+洁净家庭”“孝老爱亲、尊老爱幼”“大家一起来学普通话”等活动，通过典型引导、榜样带动，桑巴村治安稳定，邻里和睦，一片新农村景象。

“白央为村里做了很多事情，我们都很感激她，愿意跟着她干，跟着她我学到了养家糊口的技术。我们村现在各方面变化都很大，大家生活富裕了、周围环境整洁了、邻里矛盾也少了，这还多亏了白央嘞。”村民巴桑笑着说。

白央以自己的实际行动参与扶贫助困。这些年来，她教患有先天性骨头萎缩的旺加编制技艺，帮助他扛起家庭重担；“4·25”地震为灾区群众捐赠藏毯200余床，与受灾群众共度难关；挨家挨户说服贫困群众学习编织技艺；节假日走访慰问贫困户和孤寡老人，为他们带去生活必需品，用爱心善举汇聚正能量；自筹资金2.3万元，帮助村集体修建文化广场；宁愿亏损也要主动将自家合作社并入村集体经济，每年给群众带来5万元的分红收益；带领群众一起外出考察学习，教授大家市场调研和行情分析等技巧，将致富“钥匙”送到群众手里；主动与贫困群众建立产销对接机制和利益联结机制，带动贫困群众脱贫致富奔小康；给予贫困技工更加自由的工作时间和地点，方便他们照顾家庭......

2021年2月10日，桑巴村村“两委”换届，24岁的白央全票当选村党支部书记，也是全县最年轻的村党支部书记，这对白央来说是一次巨大的挑战和考验，也是一个新的起点。

上任之初，她就严格要求自己，制定学习计划，利用外出培训机会向有关领导、专家、老师虚心请教。她学习党在农村的路线、方针、政策，农村法律法规，实用技术；她虚心向老支部书记、乡干部请教经验，提出问题；闲暇时利用远程教育网络，及时了解国家产业政策，提高自己的政治思想境界，提升自己的业务水平，让自己成长为一名有知识、有能力、有魄力的新型村党支部书记。

在党和政府的优惠政策支持下，白央带领桑巴村群众用双手织出了通往小康的新道路，用斗志撕下贫穷贫困的旧标签。白央也通过自己的努力兑现了带领大家一起致富的承诺。

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(责编：曹淼、李源)