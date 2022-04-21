“星间链路”是北斗三号全球组网卫星的亮点之一。拥有“星间链路”后，不依赖全球建站就可以与星座中所有卫星相连；即使和地面中断联系，卫星也可以相互校准位置，继续提供服务，还会使导航卫星拥有独立自主运行能力和很强的抗干扰能力。航天科技集团公司五院西安分院高级工程师、北斗三号卫星星间链路Ka相控阵天线主管设计师杨慧杰，带领她的团队实现了这一跨越。

从2017年11月5日首发双星发射，到2020年6月23日北斗三号完美收官，在不到2年半的时间内，杨慧杰和她的团队完成了19台Ka相控阵的研制，创造了新的航天速度和技术高度。

杨慧杰（受访者供图）

高密度封装、多专业融合，开创相控阵天线新架构

由于星载Ka相控阵天线高频段、大角度扫描会带来微间距、高密度的问题，之前的产品架构已无法满足需求。杨慧杰及其团队提出了一种新的适应mm级空间间隔的天线架构，采用多芯片、多通道封装，大幅提高MCM模块集成度；打破专业划分，开展供配电、控制、射频、热多专业高融合设计。该架构具有高集成的优点，大大缩减了产品体积、重量，在分院多个型号相控阵产品中得到了应用，实现了分院在相控阵领域的新跨越。

通过集智攻关，杨慧杰和她的项目团队攻克了宽域高精度波束指向技术、对地超低副瓣实现技术、高时延一致性和稳定性实现技术、高精度自适应大规模矩阵扣合技术、全周期自主诊断与智能重构技术、高效热控搜集和排散技术、多模块智能排布技术等多项关键技术，申请并获得多项自主知识产权，2020年经专家鉴定委员会认定，产品整体技术水平居国际先进。

系统管理，统筹推进，探索复杂单机批生产之路

作为我国迄今为止技术难度最大、集成度最高、功能最复杂、竞争也最为激烈的星载相控阵产品的主管设计师，对于2020年实现全面组网的目标，杨慧杰感到肩上压力巨大。

在分院各级领导的支持下，在各部门的协同配合下，杨慧杰带领项目团队，团结协作、积极攻关、超常工作，探索出了一条复杂单机批生产之路。针对识别出来的来料、装配、测试、试验几个瓶颈环节，杨慧杰及其团队利用分院内外可利用资源，建成了一条从模块装调，到整机装调、有线测试、无线测试，再到力、热试验的相控阵流水生产线，实现了各环节无缝衔接，有力助推了产品研制进度。3年交付19台正样产品，是杨慧杰及其团队交上的完美答卷。

向着星辰大海，再次出征

航天事业前进的脚步永无止境，成功完成北斗全球组网之后，杨慧杰和她的项目团队又立刻投入到新的挑战中：负责国内首个大载重、长臂展开、收发一体、Ka多波束相控阵天线研制，项目需突破大载重双折叠长臂展开技术和零位保持技术、多集束电缆网低温展开技术和防钩挂技术、高速收发切换技术（100ms切换周期）、收发共体多波束天线（2发4收）设计技术等多项关键技术。

这一技术的实现，将使得相控阵天线不再受平台安装条件和视场遮挡的限制，特殊平台之间也可以通过星间链路实现互联互通。

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(责编：董童、李源)