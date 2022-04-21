人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>百千万职业女性风采宣传展示

百千万职业女性风采宣传展示

杨慧杰：我和我的北斗故事

2022年04月21日13:14 | 来源：人民网
小字号

“星间链路”是北斗三号全球组网卫星的亮点之一。拥有“星间链路”后，不依赖全球建站就可以与星座中所有卫星相连；即使和地面中断联系，卫星也可以相互校准位置，继续提供服务，还会使导航卫星拥有独立自主运行能力和很强的抗干扰能力。航天科技集团公司五院西安分院高级工程师、北斗三号卫星星间链路Ka相控阵天线主管设计师杨慧杰，带领她的团队实现了这一跨越。

从2017年11月5日首发双星发射，到2020年6月23日北斗三号完美收官，在不到2年半的时间内，杨慧杰和她的团队完成了19台Ka相控阵的研制，创造了新的航天速度和技术高度。

杨慧杰（受访者供图）

高密度封装、多专业融合，开创相控阵天线新架构

由于星载Ka相控阵天线高频段、大角度扫描会带来微间距、高密度的问题，之前的产品架构已无法满足需求。杨慧杰及其团队提出了一种新的适应mm级空间间隔的天线架构，采用多芯片、多通道封装，大幅提高MCM模块集成度；打破专业划分，开展供配电、控制、射频、热多专业高融合设计。该架构具有高集成的优点，大大缩减了产品体积、重量，在分院多个型号相控阵产品中得到了应用，实现了分院在相控阵领域的新跨越。

通过集智攻关，杨慧杰和她的项目团队攻克了宽域高精度波束指向技术、对地超低副瓣实现技术、高时延一致性和稳定性实现技术、高精度自适应大规模矩阵扣合技术、全周期自主诊断与智能重构技术、高效热控搜集和排散技术、多模块智能排布技术等多项关键技术，申请并获得多项自主知识产权，2020年经专家鉴定委员会认定，产品整体技术水平居国际先进。

系统管理，统筹推进，探索复杂单机批生产之路

作为我国迄今为止技术难度最大、集成度最高、功能最复杂、竞争也最为激烈的星载相控阵产品的主管设计师，对于2020年实现全面组网的目标，杨慧杰感到肩上压力巨大。

在分院各级领导的支持下，在各部门的协同配合下，杨慧杰带领项目团队，团结协作、积极攻关、超常工作，探索出了一条复杂单机批生产之路。针对识别出来的来料、装配、测试、试验几个瓶颈环节，杨慧杰及其团队利用分院内外可利用资源，建成了一条从模块装调，到整机装调、有线测试、无线测试，再到力、热试验的相控阵流水生产线，实现了各环节无缝衔接，有力助推了产品研制进度。3年交付19台正样产品，是杨慧杰及其团队交上的完美答卷。

向着星辰大海，再次出征

航天事业前进的脚步永无止境，成功完成北斗全球组网之后，杨慧杰和她的项目团队又立刻投入到新的挑战中：负责国内首个大载重、长臂展开、收发一体、Ka多波束相控阵天线研制，项目需突破大载重双折叠长臂展开技术和零位保持技术、多集束电缆网低温展开技术和防钩挂技术、高速收发切换技术（100ms切换周期）、收发共体多波束天线（2发4收）设计技术等多项关键技术。

这一技术的实现，将使得相控阵天线不再受平台安装条件和视场遮挡的限制，特殊平台之间也可以通过星间链路实现互联互通。

（点击图片进入专题查看更多优秀职业女性风采故事）

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家航天局：“中国航天日”期间将举办200余项活动
　　人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）每年的4月24日是“中国航天日”。今天上午，国家航天局召开线上新闻发布会，宣布在今年4月24日及前后一段时间，国家有关部委、各地方国防科技工业管理部门、航天企事业单位以及有关高校、社团，将举办航天开放日、科普讲堂、知识竞赛、有关交流与研讨等约200余项活动。…
屠光绍：海南国际知识产权交易所将成为亚洲知识产权发展新亮点
　　博鳌亚洲论坛2022年年会“亚洲知识产权：趋势与机遇”分论坛现场。（来源：主办方供图） 人民网博鳌4月21日电 （记者许维娜）“今年1月批复设立的海南国际知识产权交易所将成为亚洲知识产权发展新亮点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部