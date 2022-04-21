干练，从容，坚定。这是人民日报政治文化部统战群团室主编姜洁给人留下的第一印象。自2002年进入人民日报社以来，她先后四次荣获中国新闻奖，2019年被全国妇联授予全国巾帼建功标兵荣誉称号，2022年被全国妇联授予全国三八红旗手荣誉称号。

姜洁（受访者供图）

从汶川“5.12”地震现场到海拔5380米的世界最高驻军点神仙湾，从白雪皑皑的唐古拉山口到风沙狂卷的额济纳沙漠，姜洁的采访足迹遍布全国。在19年的党报生涯中，一个个难忘的瞬间见证了她的成长：

2007年1月，姜洁奉命到当时世界上海拔最高的驻兵点、海拔5380米的哨卡——新疆军区某边防团神仙湾边防哨卡采访。那里气候恶劣，是公认的“生命禁区”，空气含氧量只有平原的45％，年平均气温在零下18至零下23摄氏度，终年冰封雪裹。她印象最深的是，一路要翻越许多达坂，其中著名的哈巴克达坂就有180度回头弯36个，高差1300米，同车的记者都被甩得吐了好几次，很多年后还互相戏称为“吐友”。

2010年10月，她参加了云南省原保山地委书记杨善洲先进事迹的采访。令姜洁难忘的是，在集体采访结束后，为了获得更多一手素材，她和同行的云南日报记者程三娟又多留在保山采访了一整天，在街上随机采访了一位女出租车司机，在停电的房间一边点着蜡烛一边和杨善洲的好友聊天，还偷偷跑到杨善洲捐助过的保山中学随机采访了学生和老师，这些后来都作为采访素材写进了见报的稿件中。

2017年4月至6月，她先后两次参加了中央组织部、中央宣传部对廖俊波同志先进事迹的采访报道。与以往的典型报道不同的是，这两次采访中，姜洁不仅要作为人民日报记者采写见报的通讯、评论等文字类稿件，还要作为人民日报中央厨房一本政经工作室的牵头人，负责策划、指导、制作廖俊波系列融媒体产品。当时，姜洁在集体采访时很苦恼如何找到有效线索。她想起廖俊波去世消息刚发布时，曾在一个微信群里看到过南平市的一位干部的发言，就赶紧找到这个群的聊天记录，查到了这是南平市纪委的一位同志，迅速加了他为好友。通过他，姜洁联系上了两位曾经在廖俊波身边工作、对廖俊波的事迹较为了解的同志，并以此为突破口，获得了更多一手的独家信息，为后续制作融媒体产品打下了基础。功夫不负有心人，姜洁牵头的一本政经工作室推出的廖俊波系列融媒体产品最终获得了2017年度中国新闻奖融媒创新二等奖。

除了采访创作本身，还有不少瞬间也令姜洁终生难忘。“感谢人民日报社给予的宝贵机会和广阔舞台，让我能在这里不断学习、不断成长，为党报事业的发展贡献自己的一份光和热！”姜洁说。

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(责编：曹淼、李源)