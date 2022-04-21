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百千万职业女性风采宣传展示

马凤侠：“侠”女柔情扬巾帼 扎根基层为人民

2022年04月21日13:17 | 来源：人民网
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在辽宁省鞍山市铁东区山南街道福康社区，流传着一句顺口溜：“独居老人不用愁，放学儿童社区留，矛盾调解有娘舅，志愿服务妇联来牵头。”而这个带头人就是党委书记、妇联主席马凤侠。

2011年12月，马凤侠凭借着优秀的工作能力，被组织调派到山南街道福康社区担任党委书记、居委会主任。为了把福康社区打造成全国高标准社区，她以社区党群服务中心建设为抓手，拓展社区党建工作内涵、发掘社区服务资源。通过学习和提升，社区两委班子的凝聚力和战斗力不断增强，进一步拉近了与社区群众的关系。

认识马凤侠的朋友都说她是个风风火火，做事雷厉风行的女强人，但在福康社区居民眼中，她是位和风细雨、热情和蔼的贴心人。在这里，马凤侠有很多“亲戚”，社区里患有妄想症的单亲妈妈带着一对龙凤胎无人照料，马凤侠就成了娘仨的监护人，办理低保、给孩子找幼儿园、解决上学问题、解决娘仨的吃饭问题。社区孤儿小明哲考上大学后为学费而苦恼，马凤侠承担起了“家长”的身份，帮助他完成了大学学业。

为了不让社区独居老人为一日三餐发愁，马凤侠带头搭建了社区食堂，平均每天有二三百人用餐。在福康社区二楼，合唱团、书法班、舞蹈队等每周都会按照时间表来“上课”，老人们在这尽情享受着退休后的幸福生活。每月5号的福康社区志愿服务大集，有特长的志愿者义务给居民提供理发、修脚、磨刀、修理电器、量血压、心理咨询、营养配餐等服务。针对行动不便的居民，服务队主动上门提供服务，帮助接送孩子上学、照顾孤寡老人，每年有上万人受益。为帮助东开河村解决农产品销售问题，社区帮着村里建起了农家乐，每周五在社区开展农销会，让老百姓吃上放心菜的同时，也为乡村振兴贡献一己之力。

面对女性群体结构和社会关系的新变化，福康社区坚持“党建带妇建、妇建服务党建”，不断完善“妇女之家”功能。通过探索党建带妇建的网格化社会治理新模式，将妇联服务送到群众家门口，让妇联执委“动”起来，履职“活”起来，工作“实”起来。

福康社区在马凤侠的带领下，先后被授予“全国敬老文明号”“全国和谐示范社区”等荣誉称号。她本人先后获得了全国优秀共产党员、全国“三八”红旗手、全国巾帼建功标兵、全国巾帼标兵、辽宁省五一奖章、辽宁省十佳基层妇联干部等荣誉称号。

在福康社区工作期间，马凤侠为党员妇女维权累计650余件，处理的矛盾纠纷共计460余件，她不仅是巾帼英雄的代表，更是将自信奋斗的精神转化成了竭尽所能为民解忧、为民服务的力量。扎根社区，用心服务，认真治理让她赢得了群众的好口碑。

眼有星辰大海，心有繁花似锦；胸有丘壑万千，勇踏漫漫征途。马凤侠在平凡的社区岗位上辛勤耕耘了18年，以她的实际行动，完美展现着当代最美社区妇联干部的风采。

（点击图片进入专题查看更多优秀职业女性风采故事）

(责编：曹淼、李源)

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