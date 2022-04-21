1986年出生的宋寅，于上海海事大学航海专业毕业后通过招飞进入交通运输部东海第一救助飞行队，成为了一名直升机搜救飞行员；2014年，她又成为了我国第一代女搜救机长。凭借着对海上救助事业的热爱，对人民群众安危的责任，她秉承“把生的希望送给别人，把死的危险留给自己”的精神，扎根于东海救助一线，在急难险重和风急浪高中，与她的团队共执行救助任务285起，总共安全飞行3189小时，成功营救了221名身处险境和面临绝境的人员，为保障东海海域人命财产安全作出了积极贡献。

宋寅（左三）。（受访者供图）

宋寅曾参与“神九”和“神十”发射的海上应急救援保障、世界海上人命救助大会期间的飞行保障、南黄海搜救综合演练、民用航空器失事救援演练、上海大型应急医疗救援联合演练、湖北省全国交通公路联合应急演练、上海浦东机场“敬畏2020”等众多的演练中，她的出色飞行技术得到了社会各界一致好评。

在飞行业务方面，宋寅勇于挑战，积极参与低能见仪表、夜航搜救、船载机等高难度训练。而走下飞机，作为飞行部门的管理者，她带领部门人员开展各项飞行训练与值班、飞行安全学习以及装备管理工作。飞行中安全无小事，在她的提议下，飞行部建立了内部《安全信息报告》制度，收集不同任务形式下的飞行危险源，减少不安全事件的发生。她还结合救援工作的实际，制作课件、参与授课，交流和分享经验，有力的提升了飞行人员的理论与技术水平。

新冠肺炎疫情发生以来，宋寅积极投身到新冠肺炎疫情的防控工作中。需要向一线紧急运送医疗物资时，宋寅主动请缨作为机组的一员执行运送任务，协调人员采购防护与保障用品，精确计算直升机配载情况，时刻做好为防抗疫情的准备工作。宋寅在圆满完成了多次疫情期间的救助任务的同时，也妥善地兼顾了自身安全，践行了安全救助的理念，并在任务后总结经验、梳理细节，带领其他飞行人员共同编写《疫情期间执行救助建议措施》，对疫情期间开展救助工作提供了来自一线的宝贵经验。

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(责编：董童、李源)