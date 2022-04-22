本报天津4月21日电 （记者武少民、靳博）4月21日，中国（天津）自由贸易试验区迎来挂牌7周年。7年来，天津自贸试验区在推进制度创新、集聚资源要素、培育优势产业、服务京津冀协同发展等方面先行先试，各项创新政策红利加速释放。截至目前，天津自贸试验区累计实施制度创新措施502项，累计向全国复制推广38项试点经验和实践案例。

4月12日，在天津滨海新区综合保税区内，庞巴迪（天津）航空服务有限公司向海关申请办理了一笔保税维修货物零部件出境维修业务。“现在，保税维修货物的零部件出区维修时，我们无需再对飞机进行整体申报，大幅节省成本。”企业负责人刘先超说。

近年来，天津自贸试验区在全国率先实施“一个部门、一颗印章”审批、“一企一证”综合改革，企业投资自由便利度不断提升；融资租赁行业从萌芽到引领，东疆片区飞机、船舶、海工平台的跨境租赁资产约占全国的80%，成为全国最大的飞机资产交易中心、全球第二大飞机租赁聚集地。2021年，滨海高新区、中新天津生态城部分区域成为联动创新区，推动自贸试验区政策延伸复制，进一步拓展了政策与产业创新的深度和广度。

《 人民日报 》（ 2022年04月22日 08 版）

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