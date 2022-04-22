本报西安4月21日电 （记者龚仕建）建设研发中心，选址再建分厂……这段时间，陕西安康汉滨区新伟泰公司负责人龙武有点忙。据介绍，新伟泰公司在汉滨区投产的第一家工厂就位于移民搬迁安置社区，附近的搬迁户实现了“家门口”就业。“我在这里工作两年多了，技术越来越熟练，工资也涨了不少。”搬迁户刘丛红说。

近年来，汉滨区完善园区、社区、村庄的布局，打造工作专班、专项政策、专用资金“三专”环境，优化招商引资服务，把小工厂办成大产业。

在大型安置社区预留门面房或建设独立厂房，在300户以上的易地搬迁安置社区建设社区工厂，在100户以上的安置点建设扶贫车间，近年来，汉滨区按照“龙头在园区、工厂在社区、车间进村庄”的发展思路，营造良好营商环境，筑巢引凤，带动人才返乡创业。汉滨区建立“一企一策”机制，支持企业做大做强。目前，汉滨区共建成新社区工厂179家，累计带动就业1.32万人次。

“目前看，将新社区工厂提质升级与壮大村集体经济、搬迁户就业等工作统筹考虑，取得了良好效果。下一步，我们将着力破解稳得住、能致富等难题，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。”汉滨区委书记范传斌说。

《 人民日报 》（ 2022年04月22日 08 版）

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