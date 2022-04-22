康 朴

满载经济发展成果，穿越祖国万水千山，卡车长年累月行驶在公路上，支撑起规模庞大的现代物流体系，却也给人留下笨重、危险、驾驶吃力、污染高的印象。车轮滚滚中，时代悄无声息地进步着。在高速公路上行驶的重卡大多还是老样子，但在物流园区、港口、矿山等相对封闭的场景中，“颜值”更高、更加环保、无人驾驶的新型智能卡车越来越多，它们载着各类货物驶向既定目标，周而复始，有条不紊地运行着。

近年来，汽车领域电动化、网联化、智能化趋势深入发展，在知识产权和核心技术上不断取得突破，给卡车行业带来新的发展契机。相较于乘用车市场存在关于技术和安全问题的诸多争论，作为生产资料的卡车，已在自动驾驶商业化上先行一步。

需求侧变化倒逼卡车行业转型。中国汽车工业协会数据显示，2021年中国重卡销量139.5万辆，同比下降13.8%。今年一季度，这一数据为23.2万辆，同比降幅高达56.3%，连续多年增长后，重卡销售显露疲态，由“增量竞争”转变为“存量竞争”，传统卡车厂商急需寻找新的增长点。另外，物流行业面临人力成本高涨、司机短缺、事故频发等诸多痛点，能帮助行业降本增效的新型智能卡车具有天然吸引力。加之卡车使用场景相对封闭、线路固定，更适合于自动驾驶落地，一时间，卡车厂商、物流企业、科技公司，还有一些跨界而来的乘用车厂商纷纷布局赛道，抢占市场。

国产卡车行业从早期的零件组装模式，到今天智能卡车遍地开花，显现了行业创新发展的澎湃动力。1956年7月，长春一汽装配出第一辆解放牌卡车CA10，标注了新中国汽车工业的起点。此后，自主品牌卡车凭借结实耐用等优势，一直占据着中国公路运输的主流。但长期以来，国产卡车都是“性价比”的代名词，外资品牌牢牢把控卡车市场的金字塔尖。如今，电动化、网联化、智能化开辟了卡车行业竞争的新赛道。过去由发动机排量、变速箱等参数构建的汽车核心技术，已演变为电池续航里程、自动驾驶系统等全新指标，中外品牌站在同一起跑线上，为本土卡车品牌冲击中高端市场带来重要机遇。

眼下，智能卡车领域角逐激烈，技术竞争将决定未来的市场格局。但自动驾驶技术的复杂程度更依赖厂商整合能力而不是单兵作战。环境感知、智能决策、控制执行、精确定位，每个功能的实现都十分复杂，而当各个部分组成系统后也面临稳定性可靠性的严格考验，这都需要研发团队进行长期实验和数据积累，也需要产业链的密切协同。

对于智能卡车而言，安全始终是第一要义，作为新鲜事物，其发展远未成熟。尽管愿景十分美好，但厂商也意识到，由于技术和法律层面的诸多障碍，完全无人驾驶大规模商业化落地道阻且长。不过，这并不意味着眼下无所作为。不同等级自动驾驶技术和其他智能化手段在卡车上的应用，正帮助千万“卡友”减轻驾驶强度，增加工作乐趣，陪伴“卡友”更加安全地穿行在祖国山水间，这也将为实现真正的无人驾驶积累大量数据和宝贵经验。期待国产无人驾驶卡车早日驶来。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)