人民网北京4月22日电 （记者王震）据证监会网站消息，4月21日，证监会主席易会满召开全国社保基金和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会。会议提出，充分发挥长期资金可以克服市场短期波动的优势，进一步扩大权益投资比例。

会议指出，我国经济长期向好的基本面没有改变，资本市场生态持续优化，上市公司质量和投资者结构呈现向好趋势，居民财富管理需求旺盛，国际吸引力不断增强，当前和今后一个时期，资本市场发展还处于重要战略机遇期。

会议提出，养老金、银行保险机构和各类资管机构是投资者中的专业机构代表，也是资本市场最为重要的长期资金来源。在国内经济转型升级和金融市场改革发展加速的新环境下，各家机构应准确识变、科学应变、主动求变，把提高投资管理能力特别是权益投资能力作为核心竞争力，积极拓展参与资本市场的广度和深度，发挥专业优势，为促进资本市场高质量发展贡献力量。

一是增强投资能力。从战略规划上重视权益投资，不断加强投研能力建设，壮大投资人才队伍，建立健全投资体系，提高风险管控能力，优化公司经营模式。

二是推进落实长周期考核。长周期考核是平衡投资端与负债端的关键机制，应着眼长远，实施长周期考核，促进强化长期投资、价值投资理念。

三是发挥专业投资者功能。通过行使投票权、质询权、建议权等多种方式积极参与上市公司治理，推动上市公司提高质量，重视培育新股发行定价能力，发挥专业买方作用。

四是提高权益投资比例。充分发挥长期资金可以克服市场短期波动的优势，用好用足权益投资额度，进一步扩大权益投资比例，提升长期收益水平。

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