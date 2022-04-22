胡定坤

原标题：2014年撞地球的，原来是这颗星际流星

“马努斯岛流星”成为人类迄今为止发现的首个与地球“亲密接触”的星际来客，也是继神秘物体“奥陌陌”和星际彗星“鲍里索夫”后人类发现的第3个造访太阳系的系外天体。这是在科威特杰赫拉省拍摄的流星（资料照片）。

新华社发（阿萨德摄）

【今日视点】

据以色列媒体报道，哈佛大学以色列裔天文学家勒布及其研究伙伴西拉杰早在3年前就发现2014年撞击地球的“马努斯岛流星”是一颗来自太阳系外的星际流星，但其数据来源和准确性在当时却颇受同行质疑。直到最近，这一研究成果终被美国军方证实。

于是，“马努斯岛流星”成为人类迄今为止发现的首个与地球“亲密接触”的星际来客，也是继神秘物体“奥陌陌”和星际彗星“鲍里索夫”后人类发现的第3个造访太阳系的系外天体，其访问时间更是比前两者早了很多年。

初识——“马努斯岛流星”个性十足

2014年1月8日，一块燃烧当量相当于110吨TNT炸药的流星拖曳着一道绚丽的火光划过巴布亚新几内亚马努斯岛海岸上方的天空，一头扎入太平洋深处。

近日，西拉杰在《美国科学人》杂志中发表长文阐述了他与勒布研究该流星的详细过程，他在文中将其称作“马努斯岛流星”。

2019年4月，西拉杰与“马努斯岛流星”邂逅于美国国家航空航天局（NASA）的近地天体研究中心数据库（CNEOS）中，其编号为“CNEOS 2014-01-08”。该数据库共享了1988年至今美国官方探测器发现的900多颗流星的数据。

彼时，西拉杰还是哈佛大学的一名本科生，勒布担任他的学术指导顾问。当时“奥陌陌”引领的星际天体搜寻热潮还未褪去，CNEOS中的相关数据很有挖掘潜力。

“类似大小的流星在地球的天空中并不少见。每年都会出现几十个。但这颗流星的不寻常之处在于，它以非常高的速度和不寻常的方向与地球相遇，这表明它可能来自星际空间。”西拉杰表示，几天之内，他便将“马努斯岛流星”确定为星际流星的潜在候选者。

研究——星际流星身份呼之欲出

根据引力定律，在地球轨道附近相对太阳速度超过每秒42公里的天体已经超出了太阳的捕获能力，也就有可能来自太阳系之外。

根据CNEOS提供的数据，西拉杰计算得出“马努斯岛流星”的速度接近每秒60公里，远快于其他流星，根据飞行轨迹推算，其从地球公转轨道后方快速追击并撞在了地球上。如果数据正确，这将是有史以来发现的第一颗撞击地球的星际流星。此前发现的“奥陌陌”与 “鲍里索夫”分别在2017年和2019年穿越太阳系，仅仅留下惊鸿一瞥。与之相比，2014年就投入地球怀抱的“马努斯岛流星”显然与人类的关系更为“亲密”。

“非凡的主张需要非凡的证据”。为了让研究结果更加有说服力，勒布与西拉杰尝试从不同角度出发，寻找证据佐证这一结论。二人利用CNEOS和其他文献中的不同流星数据逆向估算相关流星轨道的数据的测量误差。经过一系列繁琐而艰巨的验证工作后，他们得到了同样的结论：即使考虑一定的误差，“马努斯岛流星”也显然来自星际空间。

很快，二人起草了一篇论文，报告了这一发现，供同行评审发表。

曲折——论文被拒数据来源遭质疑

不幸的是，勒布与西拉杰的论文遭到了拒稿。审稿人给出的理由是，数据的准确性无法判定。

这就要说一说CNEOS了，它是美国军方和NASA合作的产物，其中各种流星的观测数据源于美军高度机密的间谍卫星，这些卫星主要用于探测其他国家发射的弹道导弹。

因此，出于保密等原因，其并不公布流星速度、位置等数据的测量误差范围。尽管勒布等人专门研究了误差影响，但是，他们的努力没有得到审稿人的认可。

此后，勒布与西拉杰找到了两位具有高级安全许可的美国洛斯阿拉莫斯国家实验室科学家，并通过其中一位科学家联系到一名“神通广大”的匿名分析师，该分析师可以接触到美军卫星的相关数据，并确认对“马努斯岛流星”的测量误差不超过10%。根据这一误差范围，“马努斯岛流星”有99.999%的可能性来自太阳系外。但论文再次被审稿人拒绝，审稿人认为新增的佐证仅仅是与一位匿名的美国政府雇员的私下交流，而不是美国政府的官方声明。

“在几次尝试后，都无法令期刊审稿人满意，我们遗憾地转向了其他研究，未能证实该流星的真实身份。” 西拉杰说。

终章——美军方发声为其正名

转机出现在一年以后。

曾在NASA和美国军方任职的突破奖基金会主席皮特·沃登找到西拉杰，介绍了当时在国防部长办公室工作的马特·丹尼尔斯。丹尼尔斯阅读了这一研究的预印本文章，并愿意为他们拿到美国军方的官方声明提供帮助。

又经历了一年政府官僚机构的多层运作后，2022年3—4月间，丹尼尔斯获得了美国太空军副司令约翰·肖中将和美国太空作战司令部首席科学家乔尔·莫泽尔博士的官方文件，证实了相关测量数据的可靠性，从而有效证明了“马努斯岛流星”的星际起源。

在勒布与西拉杰最初发现的3年后，迄今人类观测到的首个来自太阳系外撞击地球的天体、第一颗已知的星际流星被正式确认，这场一波三折的身份之争终于落下帷幕，“马努斯岛流星”也迎来了真实而美好的终章。目前，西拉杰等人正在研究是否有可能从太平洋底部取回流星碎片，届时，那又将是一个新的故事了。

(责编：罗知之、陈键)