原标题：化石研究揭示翼龙为何身披“五彩霞衣”

科技日报北京4月21日电 （记者张梦然）一个国际古生物学家团队发现了惊人的新证据，表明翼龙（恐龙的飞行亲属）能够使用黑色素控制其羽毛的颜色。研究成果近日发表在英国《自然》杂志上。

由爱尔兰科克大学（UCC）、比利时皇家自然科学研究所以及来自巴西和比利时的国际科学家团队共同研究的这项新成果，基于对来自巴西东北部的雷神翼龙1.15亿年前的化石头冠的分析。230万到6600万年前，翼龙与恐龙并存。

这种翼龙以其奇异的巨大头冠而闻名。研究小组发现，羽冠的底部有一个毛茸茸的羽毛边缘，有短丝状的羽毛和蓬松的分枝羽毛。

研究人员称，“几十年来，古生物学家一直在争论翼龙是否有羽毛。我们标本中的羽毛很好地结束了这场争论，因为它们在整个长度上有非常明显的分枝，就像今天的鸟类一样。”

该团队用高倍电子显微镜研究了这些羽毛，发现了保存完好的黑色素体——黑色素颗粒。出乎意料的是，新的研究表明，不同羽毛类型的黑色素体具有不同的形状。

“在今天的鸟类中，羽毛颜色与黑色素体的形状密切相关。” 研究人员说，“由于翼龙的羽毛类型有不同的黑色素体形状，这些动物一定拥有控制羽毛颜色的遗传机制。这一特征对于颜色图案至关重要，并表明即使是最早的羽毛，着色也是一个关键特征。”

这个非凡的雷神翼龙标本目前已被送回巴西。研究人员说：“将这类具有科学意义的化石送回原产国并为后代安全保存非常重要。”

(责编：罗知之、陈键)