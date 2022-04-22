龙跃梅

原标题：在粤港澳大湾区，有一支新材料研究新兴力量

“现在各方面来黄埔材料院对接工作、谈合作，考察调研都非常多，我们都是尽最大的可能，把我们的研究成果和运行模式展示出来，尽量满足各方面的需求。”广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院（以下简称黄埔材料院）副院长王杰近日告诉科技日报记者。

有这么多人来谈合作，是因为这里有种吸引力。

立足国家重大战略需求和粤港澳大湾区建设国家战略，聚焦国家关键核心技术攻关和大湾区创新发展对关键新材料的迫切需求，2020年2月，广州高新技术产业开发区管理委员会与中国科学院长春应用化学研究所共同建设新型研发机构黄埔材料院，致力于成为代表国家水平、体现国家意志的新材料战略科技力量。

航空轮胎大科学中心应运而生

目前，我国已经是全球第一大轮胎生产国，但仍未完全掌握高端轮胎如航空轮胎的生产技术。

王杰认为，航空轮胎动力学大装置基础科研设施的缺失，致使我们无法建立科学评价方法，无法对设计制造的轮胎进行有效验证，最终导致目前我国航空轮胎研发步履维艰。

为填补这一空白，黄埔材料院依托中科院C类战略性先导科技专项，在广州黄埔大科学装置区落地建设了重大科技设施航空轮胎大科学中心，其核心之一便是航空轮胎动力学大装置。2021年，该项目入选国家发改委中央预算内投资计划，获支持经费1亿元。

如今，黄埔材料院已基本完成“1+1+X”战略布局中两个“1”的布局，即以航空轮胎动力学大装置为核心的高端轮胎研发及制造平台，和相关领域化学材料研发及制程验证平台。同时，黄埔材料院重点推进长春应化所及其他高校院所在电子信息、生物医用、特种高分子和先进能源材料与器件等领域若干（X）项创新成果的转移转化。

公开赛马让人才都有展现的舞台

作为一名80后，王杰有多年的科研经验，到黄埔材料院工作后，她一直在思考黄埔材料院体制机制创新的问题。

“作为新型研发机构，我们要发挥自身的优势，主动谋求模式的创新，为国家蹚出一条合适的路子，真正把创新整体效能最大化。”王杰说。

在现实中，黄埔材料院坚决破“四唯”，唯才是举，只要有意愿，有能力，在这里就有展现的机会。

“如果科研人员自己提出愿意去研究这个方向，并且立下军令状，他就可以去试。如果真的有苗头，我们就给他设立项目中心或研究中心，他可以直接担任主任的职务。”王杰介绍。

在薪酬方面，黄埔材料院构建了短、中、长期全面覆盖的激励体系，坚持贡献与回报互相挂钩和锁定，通过体现岗位价值的固定工资、体现年度绩效的浮动工资、与黄埔材料院发展收益挂钩的长期激励三种机制保证黄埔材料院激励体系在市场竞争中的竞争力和吸引力。

同时，黄埔材料院组建了由科研专家及产业专家共同组成的技术委员会，创新“项目中心+研究中心”管理模式。此外，为激发科研团队积极性，黄埔材料院推出了“赛马制”。在办公室显眼的地方，将科研团队的成绩单“晒”出来，实时更新他们的财务指标、人才指标、成果指标、个性化亮点指标等。

通过“赛马制”发现优秀团队，鞭策落后团队，牵引科研团队聚焦市场认可、聚焦专利布局、聚焦人才建设。让黄埔材料院上下振奋的是，去年在“赛马制”中排名第一的研究人员，也被认定为广州市黄埔区精英人才，“说明我们赛马的成果，与外界的需求是吻合的。”

技术研发与产业发展并驾齐驱

距离广州市中心45公里黄埔区新龙镇，花莞高速以南，永龙大道东侧，由两只大轮胎组成的航空轮胎动力学大装置伫立在山间，其外部建设已经完成，高加速试验台等核心设备正紧锣密鼓地安装调试中。

在这座建筑不断建设的同时，黄埔材料院的科研成果也在不断积累。

目前航空轮胎大科学中心已完成航空轮胎国产化技术全链条贯通，并衍生出特种轮胎、工业软件、非充气轮胎等相关技术。该中心目前已聚集全国19家单位41项技术落地广州，黄埔材料院已与区属国企知识城集团联合成立黄埔轮胎（广州）技术有限公司，致力于建成世界一流科技创新型企业。

在非充气轮胎方面，黄埔材料院自主搭建国内首条玻纤增强件生产和连续改性装置，实现了三线同时生产……

“黄埔材料院将持续深化平台建设，着力构建‘大科学装置或平台—产品研发—产业发展’的链条式研发生态，不断产出梯次接续的标志性科研成果，成为国家和粤港澳大湾区先进材料领域技术创新的源头和辐射中心。”王杰说。

(责编：罗知之、陈键)