人民网北京4月22日电 （记者乔雪峰）邮政快递业是网络安全和关键信息基础设施保护的重要行业领域，是国家网络安全工作的重要组成部分。

4月21日，国家邮政局、公安部、国家互联网信息办公室联合召开电视电话会议，部署开展为期半年的邮政快递领域个人信息安全治理专项行动。

专项行动小组组长、国家邮政局副局长廖进荣在会议上表示，各地区各部门各企业要充分认清开展此次专项行动的重要意义，主动担当作为，聚力攻坚克难，确保专项行动取得明确成效。

一要聚焦解决突出问题，确保实现涉邮政快递领域侵犯公民个人信息违法犯罪得到明显遏制，社会公众对邮政快递面单信息保护直观感受明显改善，邮政快递领域信息安全管理短板弱项得到有效补强。

二要摸清底数，各企业要全面开展排查，严格落实人防物防技防措施。

三要坚持合成作战，提升打击效能，对侵害用户信息安全行为“零容忍”，严厉打击涉寄递电信诈骗、空包“刷单”等违法犯罪行为。

四要严格依法监管执法，严肃查处追责，切实形成高压态势。

五要加大整治力度，大力推广虚拟安全号码、隐私面单、网络身份认证等技术应用。

六要夯实基础，加强关键信息基础设施安全保护，建立健全网络安全监测预警和网络安全事件应急预案。

廖进荣还表示，要加强组织领导，强化工作保障，从严从实从细抓好各项措施落实。要密切协作配合，充分发挥各自职能优势，切实形成整体合力。

公安机关网安、刑侦等部门要将专项工作与“净网2022”、“护网2022”、打击电信诈骗等专项行动有机结合，抽调精干力量，组建工作专班，确保各项任务落实落地。

网信部门要加强与邮政管理部门、公安机关的协同配合，不断健全完善邮政快递领域个人信息保护相关制度措施，切实提升邮政快递领域个人信息保护水平。

各企业要落实主体责任，加强对全网专项行动的统筹调度、内部管理。

(责编：杨曦、吕骞)