人民网记者 任妍

2021年专利国际申请量增长0.9%，达277500件申请，亚洲作为专利国际申请的最大来源地，占2021年申请总量的54.1%。其中，中国共申请69540件，同比增长0.9%。

日前，世界知识产权组织发布数据显示，2021年，尽管新冠肺炎疫情对全球经济造成一定冲击，但全球知识产权申请总量仍逆势增长显韧性。

在全球经济复苏不确定性因素增多的大背景下，知识产权保护对全球经济复苏有何影响、海南在未来亚洲知识产权事业发展历程中将扮演什么角色？

4月20日，在博鳌亚洲论坛2022年年会“亚洲知识产权：趋势与机遇”分论坛上，业界嘉宾共话亚洲知识产权的发展趋势与机遇，认为知识产权保护是推动全球经济持续复苏的重要驱动力，亚洲作为全球创新领导者的地位日益凸显，为该地区和全球经济发展提供了诸多机遇和保障。尤其是众多“中国方案”的出台和落地实施，也为推动亚洲知识产权事业发展贡献了“中国经验”和“中国力量”。

创新驱动开启知识产权事业发展新机遇

知识产权一头连着创新，一头接着市场，是科技与经济结合的纽带与桥梁。

“当今时代，知识产权在保护科技创新中发挥着重要作用，保护知识产权就是保护科技创新。”中国外交部原副部长李保东指出，科技创新是引领发展的第一驱动力，在全球经济不确定性因素增多的当下，世界各国纷纷把创新和知识产权保护战略作为重要的国策，通过知识产权保护实现对于科技创新劳动成果的保护，成为了实现可持续发展的重要驱动力。

李保东指出，当下，亚洲很多国家和地区都非常重视知识产权保护，其中，中国在高度重视知识产权保护工作的同时，也致力于知识产权成果转化，打造创新生态体系。中国在2021年全球创新指数中排名第12位，在专利商标、植入新品种申请量方面，也位列世界第一，表现出了强劲的增长趋势，中国的做法和实践，为本地区和其他发展中国家提供了非常重要的借鉴。

版权作为知识产权其中一部分，是世界各国创新合作、经贸往来、文化交流的桥梁，在促进各国文化沟通和文明交流方面起着重要作用。

“党的十八大以来，中国版权事业迅速发展，正迎来前所未有的历史机遇。”中央宣传部副部长张建春在分论坛发言中表示，这一历史机遇的到来，得益于三方面助力。一是来自党和国家对知识产权工作的高度重视和科学谋划；二是得益于中国贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求；三是来自中国走向世界、世界走向中国的深度互动。

张建春指出，具体来看，中国版权法律体系日益健全；版权管理模式逐渐成熟，治理能力显著提升；版权作品数量极大丰富、质量大幅提高；版权贸易规模不断扩大、结构持续优化；版权国际交流更加深入，为构建平衡有效的国际版权体系作出了重要贡献。

中国高水平开放推动国际合作共赢新趋势

知识产权是国际竞争力的核心要素，是推进国际合作、推动经济社会高质量发展的关键所在。

“知识产权作为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，发挥着越来越重要的作用。”国家市场监督管理总局党组成员、国家知识产权局局长、党组书记申长雨在分论坛上表示，中国知识产权事业不断发展，走出了一条中国特色知识产权发展之路，取得了历史性成就，有力支撑了创新型国家的建设和全面建成小康社会目标的实现。

世界知识产权组织发布的2021年全球创新指数报告显示，有5个亚洲经济体进入全球前15位。其中，中国上升至12位，位居中等经济体之首。

“开放促进发展，合作谋求共赢，将知识产权作为激励创新发展的国际战略，已成为亚洲国家乃至全球各国的普遍共识。”申长雨表示，亚洲已成为全球创新和知识产权产出的高地，有力推动了世界经济的发展。中国国家知识产权局愿意同包括亚洲在内的世界各国知识产权管理机构一道，深化务实合作，分享发展机遇，共同打造更富活力、更有效力的全球知识产权生态系统，更好助力后疫情时代全球经济复苏和繁荣进步，让创新成果造福各国人民，促进共同发展。

“中国在全球创新版图中大有可为。”世界知识产权组织中国办事处主任刘华在分论坛上表示，当前，全球创新中心正在向亚洲东移，中国的表现非常亮眼，这归功于中国政府的政策规划实施和评估，归功于中国政府的改革开放，归功于中国不断完善的现代知识产权体系的建设。中国的创新创造已经不再是一两个指标的上升，而是表现在创新生态体系的所有链条和各个环节。

海南国际知识产权交易所成就未来市场新亮点

海南作为我国最大的经济特区，具有实施全面深化改革和试验最高水平开放政策的独特优势。近年来，随着海南自贸港营商环境和创新环境逐渐向好，海南自由贸易港知识产权保护工作、完善知识产权交易生态体系建设工作也都早已提上日程。

2020年6月，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，提出“建设海南国际知识产权交易所，在知识产权转让、运用和税收政策等方面开展制度创新，规范探索知识产权证券化”。

今年1月，海南国际知识产权交易所(以下简称“海知所”)正式批复设立，目标构建知识产权保护、转化与运用的国际化机制与平台，加快科技成果转化，把握全球科技竞争主动权。

“海知所将成为亚洲知识产权发展的未来新亮点。”上海交通大学上海高级金融学院执行理事、上海新金融研究院理事长、中国投资有限责任公司原副董事长兼总经理屠光绍表示，在国家和海南省政府的支持和推动下，未来海知所将在加快自贸港建设以及助力亚洲知识产权创新引领与开放发展方面发挥重要作用。

据悉，海知所有三大定位，一是海南自贸港的重点建设项目，已经纳入到《海南自由贸易港建设总体方案》当中；二是知识产权新型要素市场的重要基础设施，知识产权的流动、运用、保护都需要有基础设施来承载，海知所是新型生产要素、经济要素汇集的重要市场；三是海知所是我国知识产权对外开放合作的重要功能平台。

屠光绍指出，要充分发挥平台的重要功能，准确把握自贸港特殊的政策优势，积极促进知识产权的商品化、信用化、证券化，加快集聚国际知识产权服务运营机构，大力推动知识产权跨境交易。

在谈及海南国际知识产权市场在全国统一大市场的地位和作用时，屠光绍认为，知识产权市场是全国统一大市场的重要部分，作用将越来越重要，知识产权要素有序高效流动循环是知识产权运用的基础，海知所就是知识产权流动的重要平台；同时，按照自贸港的功能以及海知所的定位，海知所将成为高水平、高标准、高效率市场设施，会促进知识产权市场的可持续发展；此外，开放和国际化进程也会使海知所在助力知识产权境内和境外市场的互动融合，服务“双循环”格局。

(责编：杨曦、吕骞)