2022博鳌亚洲论坛思客会活动现场。主办方供图

人民网博鳌4月22日电 （记者许维娜）科技是第一生产力，是人类社会发展进步的基石。面对新冠肺炎疫情带来的挑战，科技如何推动世界经济稳定复苏？如何实现面向未来的可持续发展？这些话题成为博鳌亚洲论坛2022年年会关注的重要内容之一。

21日下午，在博鳌亚洲论坛2022年年会举办的思客会上，中国(海南)改革发展研究院院长迟福林、中国财政科学研究院院长刘尚希等多位嘉宾围绕“加强科技创新 助力经济复苏”这一角度，分享了数字科技如何驱动新一轮科技革命和产业变革，如何为全球经济复苏注入新活力、新动能。

与会嘉宾一致认为，释放科技潜能必将加快经济复苏，要以科技创新赢得发展主动，进一步完善市场在科技资源配置当中的决定性作用，实现科技与经济融合的重要突破，在开放合作中为全球经济实现绿色复苏和可持续发展贡献力量。

“全球科技创新正处于突破的关键时点。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示，当前全球科技创新已经进入空前密集活跃期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。“比如，一些颠覆性技术领域成为发达经济体科技发展布局的重点之一。”

科技是赢得竞争主动的利器，如何才能强化科技创新？中国财政科学研究院院长刘尚希认为，应突出市场的力量。他强调，科技创新，实质是需要市场化、产业化的科技创新，只有市场化、产业化科技创新才能转化为现实的生产力。

如何以市场力量推动创新，vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山表示，“市场不是被发现的，所有市场都是被创造出来的。每一次新技术的普及，带来的市场机会都是巨大的。”他举例说，比如多点触控屏幕技术让手机与人的交互模式发生了颠覆式改变，从2007年到2017年，全球智能手机出货量增长10余倍，每年新增市场规模达数万亿元。

依托人工智能、大数据、云计算等前沿科技手段，平台经济迅猛发展。“中国平台经济起步比较早，涌现出了几家比较大的平台公司，平台经济给经济社会带来翻天覆地变化。”北京大学国家发展研究院副院长黄益平表示，要支持平台经济健康发展。

他进一步表示，数字技术的应用使得平台的业务范围复杂性、影响力达到了前所未有的地步。“平台的好处就是规模经济，规模经济容易造成垄断，容易造成赢者通吃。”黄益平说，对平台经济治理就是为了保障公平竞争，保护消费者利益，同时防止垄断。

新科技革命推动经济社会深刻变革，科技创新的重要性不言而喻。这既是国际竞争的关键，也是国际合作的重要领域。

开放合作的大趋势不会改变。“从中长期来看，全球经济融合发展是一个大势。用开放才能推动经济融合，这也有利于全球经济的稳定。”迟福林说，开放不是简单的改善投资环境，规则管制标准也要跟国际对接。他建议，加快推进科技领域高水平开放，以开放推动科技体制改革，推动科技管理与国际对接。

疫情加速了经济和社会体系的数字化，智能手机是数字经济的入口之一，不仅与众多行业深度融合，也将改变人们的生活方式。“科技创新是科技企业竞争力提升的根本路径，对未来技术进行持续研发投入，才可能有持久的活力，这可以驱动着我们敢于拥抱不确定性。”胡柏山说。

数字技术将开辟人类智能互联的新未来，数字经济在推动全球合作共赢方面发挥出独特作用。

黄益平说，数字经济、数字技术，很容易突破国界限制，未来制定数字贸易的全球规则要基于两点：一是保护知识产权，数据流动要有知识产权保护作为保障；二是要保障数据的跨境自由流动。要考虑融入国际经济体系当中去。黄益平认为，不管当前全球面临怎样的挑战，大的方向还是坚持开放，开放是成功重要的贡献因素。

此外，刘尚希还特别提到，要想方设法稳住中小微企业，这样才能稳住经济大盘。他建议结合数字技术，提升中小微企业的生存能力。“大力加快餐饮中小微企业的数字化进程，减少接触，不仅能帮助这些企业在疫情之下持续发展，从长期来看，也符合产业数字化转型的趋势，在这方面要加强引导。”

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