原标题：三大协会联合抖音发布直播行业自律公约 推动各方规范发展

4月21日，2022抖音直播行业生态大会在京举行。活动现场，中国网络社会组织联合会、中国网络视听节目服务协会及中国演出行业协会联合抖音直播共同发起行业自律公约。其中提出，平台应保护未成年人、落实主播分级并规范机构管理等。

协会方面表示，希望有更多直播生态建设参与方加入进来，为建设一个清朗向上的行业发展环境共同努力。

此外，无忧传媒、联萌传媒等千余家公会共同签署公会自律倡议，承诺将加强主播管理，坚持合规经营。本届大会以“规范，健康，可持续”为主题，行业协会、平台、公会等多方代表与会，共同探讨如何推动直播行业健康发展。

平台治理应高标准 生态建设需多方参与

作为行业内推出自律公约的平台，抖音直播生态服务负责人文森在演讲中介绍了其在规范发展中的部分举措。

文森表示，抖音直播严禁未成年人消费。对此，平台建立了事前预防和事中拦截机制。事前，抖音提供青少年保护模式。用户每日首次打开抖音App时，系统会进行弹窗提示。青少年模式开启后，未成年用户将无法开播、看播、连麦，也无法充值、打赏消费和提现。直播中，若系统检测到某打赏账号疑似未成年人，会进行实名和人脸验证，确认后将拦截相关消费。此外，抖音直播还设置未成年人打赏返还机制，开辟未成年人客服专线。如平台核实为未成年消费，将在24小时内退款。

自成立以来，抖音直播一直倡导“量入为出，理性消费”的理念。今年4月，抖音直播推出高额消费提醒功能。当用户单日消费超过其设定额度时，直播间会弹窗提醒。这是国内推出消费提醒的直播平台。

近几年，直播行业发展迅速。原广电总局网络视听节目管理司司长、中国网络视听节目服务协会副会长魏党军在致辞中表示，网络直播是网络视听节目服务众多业务类别中的新成员，它的出现为网络视听业发展带来新的活力。与此同时，他也指出行业发展要坚决抵制“流量至上”“拜金主义”等不良倾向。

对此，文森也强调，平台应始终坚持治理高标准、严要求，坚决打击各类违法违规行为与内容。过去一年，抖音直播持续加强黑产打击和内容治理，并对PK场景进行严格规范。他介绍，今年抖音开启打击“直播诈骗黑色产业链”的专项行动，明确禁止“低俗色情信息服务”“诈骗行为”“涉赌博行为”“数据造假”“未成年人消费及诱导未成年人消费”“情感诱骗行为”“MCN/公会等机构实施诈骗”等七类违规行为。截至3月，该专项共封禁违规主播主播5771人。

中国网络社会组织联合会副秘书长张勇表示，此次抖音发布自律公约，是平台主动落实责任的有益举措，有利于在行业内形成规范发展的共识。“我们希望有更多直播生态建设参与方加入进来，为建设一个清朗向上的行业发展环境共同努力。”他在演讲中说到。

（图为行业自律倡议发布仪式）

上千家公会签署自律倡议 承诺合规经营

行业发展不仅需要平台加强治理，也需要公会、主播等共同努力。

当日，联萌传媒、知音公会等八家公会代表也在活动现场共同发表公会自律倡议书，承诺将做好主播管理，坚持合规经营。千余家公会签署该倡议书。

无忧传媒创始人、CEO雷彬艺称，作为行业的一分子，公会也在不断明晰自己的定位。他认为，公会是平台与主播之间的枢纽，是服务者、约束者，也是优质内容供给者和行业良性发展的参与者。他表示，公会将建立主播内容培训孵化体系，加大优质内容生产。

近年来，受众对优质内容也愈发关注。文森在演讲中也提到，传统文化类内容在抖音直播中广受关注。数据显示，2020年，抖音传统文化类主播数量同比增长124%，直播观看次数增长率129%。其中民族乐器类直播场均观看次数的平均增长率是其他内容的2.5倍。

中国演出行业协会秘书长潘燕表示，疫情以来，很多人将线下演出转移到抖音直播这样的平台上。“这种变化不仅极大地推动了戏曲、曲艺等优秀传统文化的传承和发展，也帮助更多舞台艺术、经典演出走进千家万户，更重要地是为他们提供了新的演出舞台，甚至是解决了生计问题。”她在演讲中提到，“今年2月中旬到3月底，全国疫情取消或延期的演出场次约9000场。”

同时，潘燕也指出，由于直播快速兴起和繁荣，行业仍面临诸多问题。此前，中演协就曾与抖音等14家平台会员联合发起了《构建清朗网络文化生态自律公约》，并制定《网络主播警示与复出管理办法》。截至目前，中演协已陆续发布九批共446名网络主播警示名单。此外，中演协与抖音合作，共同推进公会经纪人培训。目前，首批培训人员超600位。

除了公会自律和监管努力，直播平台也在加强对公会的管理。据透露，抖音已建立信用分级体系，对公会进行分级管理。未来，抖音将联合行业协会共同建立行业黑名单制度。（刘悦）

(责编：董童、李源)