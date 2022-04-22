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外汇局：中国跨境证券投资阶段性调整属于市场自然反应

2022年04月22日15:27 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年一季度外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，中国跨境证券投资阶段性调整属于市场的自然反应。近年来，随着金融市场双向开放的逐步推进，我国相关的跨境资金流动更加活跃，也曾出现短期波动。

王春英认为，股票和债券这类证券投资，是跨境资金流动中的重要渠道，也是资本市场开放的重要领域。跨境证券投资短期波动是全球市场的普遍特征，与直接投资等长期稳定性的投资相比，证券投资对市场比较敏感，而且交易便利，流动性也较强，容易出现流入增加或流出，这对越来越开放的金融市场来说是正常现象。“比如从国际上看，受到全球金融市场动荡的影响，去年5月份，外资卖出美国债券382亿美元。去年3月份，外资净卖出日本的证券达到622亿美元。很多新兴市场证券项下的跨境资金流动也常出现类似情况，所以说，证券投资短期波动是全球市场的普遍现象。”

“跨境证券投资的局部调整，并没有改变我国跨境资金流动总体均衡的格局。”王春英介绍，今年一季度，经常账户和直接投资项下跨境资金保持顺差，体现了中国良好的经济前景和巨大的市场潜力，这支撑我国跨境收支和境内外汇供求保持基本平衡。跨境证券投资短期波动不代表外资流动的总体格局，更不能代表外资的长期投资意愿。随着市场对一些短期因素的消化和预期的释放，境外机构对中国证券投资将会回归稳态，长期价值投资仍然是主要的考虑因素。3月下旬债券和股票项下外资净流出比中旬环比下降39%和44%，流出规模下降。4月以来进一步缓和，而且部分交易日恢复了流入。

王春英表示，外汇局会延续相关外汇管理政策的一致性和稳定性，保障跨境资金依法合规顺畅地进出，同时通过不断的改革开放，进一步便利境外投资者投资中国的证券市场。

(责编：罗知之、吕骞)

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