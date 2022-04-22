原标题：蔚来与世界自然基金会达成战略合作 携手支持国家公园生态建设

4月22日，蔚来与世界自然基金会（瑞士）北京代表处达成战略合作，世界自然基金会（以下简称“WWF”）成为“Clean Parks”共同发起方。

在推动碳达峰、碳中和目标落地，以及稳步推进国家公园建设的背景下，Clean Parks是蔚来于2021年12月倡导发起的全球性生态共建计划，是由汽车企业发起的支持国家公园及自然保护地建设的开放平台。根据协议，WWF成为Clean Parks共同发起方后，将与蔚来携手，以构建国家公园及自然保护地社区的清洁、低碳能源自循环体系，推动绿色出行、绿色发展为目标，打造Clean Parks重点示范项目，守护生态系统的原真性和完整性。

同时，WWF将发挥在生物多样性保护、可持续发展方面的优势，携手全球权威科研机构共同探索基于自然的生物多样性保护解决方案，并以此作为Clean Parks的科学指导文件之一。

WWF在1961年成立，总部位于瑞士格朗，是一家全球性环境保护组织，也是第一个受中国政府邀请来华开展保护工作的国际非政府组织。WWF致力于防止地球自然环境退化，构建人与自然和谐相处的美好未来，包括保护世界生物多样性、确保可再生资源可持续利用、推动降低污染和浪费性消费的行为等。

WWF（瑞士）北京代表处首席代表卢伦燕表示，WWF自2015年中国启动国家公园体制试点工作时，就积极参与了以国家公园为主体的自然保护地体系建设，支持推动国家公园高质量发展。Clean Parks生态共建计划从“共建”出发，蔚来和WWF将发挥各自资源与技术优势，为有中国特色的国家公园及自然保护地建设、及其周边社区的绿色发展提供解决方案和实践经验。

蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示：“我们非常荣幸，世界自然基金会正式加入，与蔚来一起成为Clean Parks平台的共同发起方，携手推动中国乃至全球自然保护地构建清洁低碳的能源自循环体系，走向更绿色、更可持续的道路。也期待双方能够携手推进清洁能源出行、生物多样性保护等领域的科教宣传，提升公众对于环境保护的意识和认知，推动共同构建地球生命共同体，共同建设清洁美丽的世界，迎接清朗天空。”

世界自然基金会（瑞士）北京代表处副总干事周非，蔚来联合创始人、总裁秦力洪等出席线上签约仪式。

(责编：曹淼、李源)