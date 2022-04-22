4月22日即第53个世界地球日，中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）发布了《核电青绿山水图》。“该图表达了中国核电‘善用核能力量、赋能美好生活’，为建设绿水青山作出的贡献。”中国核电相关负责人介绍，截至日前，中国核电已累计商运发电量1.2万亿千瓦时，相当于减少燃烧标准煤3.6亿吨、减少排放二氧化碳9.5亿吨、植树造林328万公顷。

让多种热带植物在海南核电枝繁叶茂，让跋涉迁徙的白鹭在秦山核电找到安养栖息之地……中国核电高度重视核能发展和自然资源保护协同并进，珍爱青山绿水、呵护万物生灵，积极践行“人与自然和谐共生”的生态理念，以源源不断的绿色核能助推我国绿色低碳高质量发展、积极应对全球气候变化，守护碧水青山、保护美丽家园。

在清洁赋能美好生活方面，中国核电积极安全有序发展核能，布局风力、光伏发电项目；依托核能清洁优势，推动核电站抽汽供暖和工业供汽，与运营周边社区合作推动“零碳未来城”发展，打造“零碳能源，绿色发展”国家级高质量发展示范区，实现生产生活低碳共享。2021年12月3日，由秦山核电供热的我国南方首个核能供热示范工程（一期）正式投运，供暖面积达46万平方米。运行过程中，核能供热管网系统状况良好，今年首个供暖季持续安全稳定供热100天，为浙江省嘉兴市海盐县首批4000家居民提供了供热保障。

“未来，中国核电将充分发挥核电基荷电源属性，加速可再生能源产业发展，推动‘核能+风光+敏捷端新产业’协同发展。”该负责人介绍，到2025年，该公司运行电力装机容量预计达到5600万千瓦（核电2600 万千瓦、非核清洁能源3000万千瓦），核电在运在建装机规模力争全国第一，核能多用途利用打开新局面，核电技术服务产值实现“翻一番”，非核清洁能源成为百亿级产业，敏捷清洁技术产业取得突破；到2035年，电力装机容量超过1亿千瓦，核能在动力、供热、海水淡化、制氢等领域得到商业化推广和产业化发展。

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