人民网北京4月23日电 （记者孙博洋）21日，由中国酒业协会主办的2022年全国酒业协会负责人座谈会在线上举行。与会的中酒协相关负责人与地方酒协相关负责人就行业的发展趋势以及协会发展等话题进行了深入交流。

会上，中国酒业协会理事长宋书玉认为，面对疫情对社会经济的冲击，中国酒业将面临严峻的挑战。在新一轮产业压力当前，白酒产业的矛盾更为突出，要主动有为，化解矛盾。啤酒产业将进入全新的增长周期，但面对经济下行的压力，要提前思考和应对。葡萄酒产业已触底，反弹指日可待，要不急不躁，持续讲好中国葡萄酒的故事。黄酒产业要深刻反思，积极有为，早日迎来产业春天。露酒产业发展空间巨大，龙头企业已启动新一轮产业探索和提升。果酒、配制酒等紧抓消费需求，将会有新的大发展。国际蒸馏酒和利口酒方面，国际重要品牌的中国建厂布局要引起高度重视。

面对新的产业形势，宋书玉表示，中酒协愿与省、市、自治区酒协直面调整，坚守传承，以敬畏之心，以稳字当头，合力推动产业发展。

会上，中国酒业协会执行理事长王琦围绕2021年酿酒行业的发展情况作了系统全面的梳理和研判。他认为，2021年，白酒产业集中度再次升级，高端产品受宠；啤酒高端化元年开启，品质升级引领市场；黄酒业绩平平，继续在探索中发展；葡萄酒依旧深度调整，中国葡萄酒人气攀高；其他酒种则是参差不齐，通过各种路径寻求突破。

会上，中国酒业协会秘书长何勇对中酒协2021年开展的各项工作进行了总结，从产业引领、产区合作、标准建设、社会责任、产权保护、文化传播、消费教育、职业培训、传播导向等十二个方面进行了总结，并就2022年工作计划与工作思路向与会代表做了介绍。

中酒协名誉理事长王延才表示，当前产业的发展，在企业管理、社会服务、文化建设、企业以及消费者权益保障等等方面，都发生了巨大的变化，行业协会作为产业服务机构，要与时俱进，适应新形势的发展。中酒协与各省、市、自治区酒协在新的层面，以新的理念、新的形式、新的要求，相互支持、相互配合，共同在产业服务方面取得新成就。

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