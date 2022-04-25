本报记者 邱海峰

眼下，正值安徽省淮北市濉溪县冬小麦抽穗扬花期。在濉溪县小麦新技术研究所育种试验田，农业科研人员抢抓农时对小麦进行杂交授粉，以培育优良品种，助力专用品牌粮食生产。图为科研人员在试验田做小麦杂交授粉。

周方玲摄（人民视觉）

近年来，浙江省湖州市德清县新安镇积极引导农民种桑养蚕，推动蚕桑产业规模化、专业化、精细化、集约化发展，带动当地群众增收致富，助推乡村振兴。图为日前新安镇舍南村蚕桑专业合作社农户在桑叶地里喷施农药防治病虫害。

谢尚国摄（人民视觉）

当前，全国春耕春播进入关键时节，进展如何？农业农村部日前发布的数据显示，目前，冬小麦一、二类苗比例为87.9%；春播粮食过两成，早稻栽插过七成，东北水稻育秧过七成，均快于去年。农业农村部相关负责人表示，今年以来，春管春播进展总体较好。同时，脱贫攻坚成果持续巩固，农民收入继续保持增长势头，一季度农业农村经济运行总体平稳。

夏粮生产形势好于预期

在4月20日举行的国新办新闻发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，今年以来，农业农村部把夺取全年粮食丰收作为首要任务，抓好春耕生产，粮食生产保持较好势头。

夏粮生产形势好于预期。目前，冬小麦一、二类苗比例87.9%，比冬前提高17.4个百分点，比去年同期低3.7个百分点，长势与常年基本持平，夺取夏粮丰收有基础。

春耕备播进展顺利。今年春播粮食意向种植面积9.4亿亩，比上年有所增加。截至4月19日，全国已春播粮食面积1.99亿亩，完成21.2%，同比快1.3个百分点。南方早稻栽插过七成，预计面积会增加；东北水稻育秧已完成74.2%，玉米、大豆在“五一”前后开始大面积播种。

扩种大豆油料落实较好。目前，已启动实施国家大豆和油料产能提升工程，将大豆油料扩种目标任务落实到省市县。

针对新冠肺炎疫情对春耕生产造成的影响，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，春耕生产受到的影响是局部的、有限的。此轮疫情主要集中在城市，而农民在大田作业，风险比较小。目前备春耕已进入尾声，种子、农药、化肥下摆进度过九成，供应量总体有保障。涉疫重点地区农业生产秩序逐步恢复，比如吉林农资下摆基本到店到户，水稻育秧接近尾声，局部地区已在抢墒播种玉米。

强化“菜篮子”产品生产

针对“菜篮子”产品保供问题，农业农村部市场与信息化司负责人陈萍表示，按照常年规律，春节以后随着气温回升，蔬菜上市量增加，价格一般会季节性回落。今年春季菜价回落比常年慢了一些，主要是受不利天气、成本上涨和疫情等因素影响。

陈萍介绍，4月上旬，我国在田蔬菜面积7400万亩左右、同比增加近300万亩，产量约1930万吨、同比增加100多万吨。同时，肉蛋奶、鱼果蔬供应总量充足。“但由于疫情多点散发，一些地区遇到了不同程度的田头采收难、物流配送不到位等问题。对此，农业农村部会同有关部门及时调度36个大中城市生产供应情况，组织重点农产品批发市场做好联合保供。”

“下一步，农业农村部将会同有关部门，重点抓好五个方面工作，包括强化‘菜篮子’产品生产、促进顺畅流通、加强重点地区保供、做好产销对接和压实‘菜篮子’市长负责制。”陈萍说，将合理安排蔬菜熟期品种和上市茬口，推动大中城市发展速生叶菜、芽苗菜，增加市场供给。保障出栏畜禽、出塘水产品正常运销秩序，畅通种畜禽（苗）、饲料等供应运输和蜜蜂养殖转场，引导规模经营主体开展互助合作、互换用工，确保生产及采收。

稳住农民增收好势头

促进农民增收是农业农村工作的一个中心任务。曾衍德介绍，一季度，农民收入继续保持增长势头。农村居民人均可支配收入5778元，扣除价格因素实际增长6.3%，高于城镇居民收入增速2.1个百分点。农村外出务工劳动力总量和工资水平实现双增长，外出务工劳动力总量达到1.78亿人、同比增长2.2%，月均工资达到4436元、同比增长5.9%。

“一季度农民收入快速增长有两个因素：一是春节前农民工返乡过节带回现金，增加了工资性收入；二是农产品市场价格总体保持稳中有增，增加了家庭经营性收入。”曾衍德说，从目前情况看，促进农民持续增收还面临不少困难和问题，如疫情散发对农民外出务工就业、农产品销售等带来一定影响；农资价格持续上涨，大幅推高农业生产成本。

如何稳住农民增收好势头？曾衍德表示，将发展乡村产业促增收，重点是发展农产品加工业，同时立足乡村资源，拓展农业多种功能，挖掘乡村多元价值，推进农业与旅游结合，还要积极发展农村电商，加强脱贫地区特色产业发展，加快补上技术、设施、营销、人才的短板。

“目前，工资性收入占农民收入四成以上。我们还将会同有关部门加大对农民工特别是脱贫劳动力的技能培训力度，强化就业指导服务，发挥好东西部劳务协作、民营企业‘万企兴万村’等帮扶体系作用，提高农民工外出务工质量，稳定就业，持续增收。”曾衍德说，此外，目前全国各类返乡入乡创业人员超过1100万，将继续推进农村创业拓渠道。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)