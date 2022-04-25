一季度全国生态环境质量总体持续改善
2022年04月25日04:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月24日电 （记者寇江泽）记者日前从生态环境部例行新闻发布会获悉：今年一季度，全国生态环境质量总体持续改善。
在环境空气状况方面，一季度全国地级及以上城市平均优良天数比例为83.8%，同比上升2.9个百分点；PM2.5平均浓度为43微克/立方米，同比下降4.4%。京津冀及周边地区优良天数比例同比上升7.4个百分点，PM2.5浓度同比下降3.1%。但长三角地区、汾渭平原优良天数比例同比下降5.2个百分点和7.8个百分点，PM2.5浓度同比分别上升7.0%和13.6%。
在水生态环境状况方面，一季度全国地表水Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例为88.2%，同比上升5.2个百分点；劣Ⅴ类水质断面比例为1.0%，同比下降1.1个百分点。重点流域主要江河Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例为89.7%，同比上升5.0个百分点；劣Ⅴ类水质断面比例为0.8%，同比下降1.4个百分点。
一季度，全国土壤环境状况总体稳定，土壤环境风险得到基本管控。声环境各类功能区昼间、夜间总达标率分别为96.5%和87.7%，同比分别上升0.1个百分点和3.4个百分点。核与辐射安全得到有效保障，突发环境事件得到妥善处置。
《 人民日报 》（ 2022年04月25日 04 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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