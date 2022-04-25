本报记者 谷业凯

数据来源：国家知识产权局

“全年共授权发明专利69.6万件，国际专利申请连续3年居全球首位，核准注册商标773.9万件，授予植物新品种权3979件……”在24日举行的国新办新闻发布会上，国家知识产权局局长申长雨介绍了2021年我国知识产权发展状况。

知识产权创造量质齐升，运用效益显著提高

2021年，我国知识产权创造量质齐升。每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，较上年提高1.2件。我国申请人通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请达6.95万件，连续3年位居全球首位。

运用方面，2021年，全国专利、商标质押融资总额达3098亿元，同比增长42%，惠及企业1.5万家；知识产权使用费进出口总额3783亿元，其中出口760.2亿元，同比增长27.1%；共签订涉及知识产权技术合同21.9万项，成交额突破1.4万亿元；发行知识产权资产证券化产品42只，发行规模95亿元。

“国家知识产权局推动地方完善相关政策，全面取消知识产权申请环节的资助，重点加大对后续转化运用、行政保护和公共服务的支持，强化质量提升，淡化数量情结。具体成效在2021年知识产权相关统计数据中都有很好的体现。”申长雨说。

知识产权保护更加有力，公共服务效能持续提升

申长雨介绍，2021年，我国知识产权保护更加有力。全年共查处专利、商标等领域违法案件5.01万件，处理专利侵权纠纷行政裁决案件4.98万件，受理知识产权纠纷调解案件6.48万件，查办侵权盗版案件2957件，删除侵权盗版链接119.7万条……调查显示，我国知识产权保护社会满意度进一步提高至80.61分。

就社会关注的数据产权保护问题，申长雨表示，国家知识产权局已在浙江、上海、深圳等地开展了数据知识产权保护试点，力争在立法、存证登记等方面取得可复制可推广的经验做法，为后续制度设计提供实践基础。

在持续严厉打击商标恶意注册方面，国家知识产权局副局长何志敏说，2021年，国家知识产权局在商标审查程序中，累计打击恶意注册商标48.2万件，其中主动驳回恶意囤积商标6.04万件，集中驳回损害社会公共利益的恶意抢注商标1628件；在商标异议评审程序中，累计打击恶意注册商标3万件；在后续程序中，依职权主动宣告商标无效1729件，依职权主动宣告无效的商标数量约是过去10年总和的5倍。

2021年，国务院常务会议审议通过深化知识产权领域“放管服”改革文件，部署16项改革举措。申长雨介绍，知识产权审查质量和效率持续提升，高价值发明专利审查周期压减至13.3个月，商标注册平均审查周期稳定在4个月，提前完成国务院确定的5年压减周期目标任务。

服务机构建设方面，目前，知识产权公共服务机构已实现省级层面及副省级城市全覆盖。新增88家国家知识产权信息公共服务网点，新建50家技术与创新支持中心。新增开放10种知识产权数据，实现集成电路布图设计数据首次开放。上线欧盟商标查询系统。开展知识产权信息服务专项行动，服务中小企业30余万次。

知识产权国际合作与竞争有序开展

2021年3月，中欧地理标志协定正式生效实施，已实现244个中欧地理标志产品互认互保；《工业品外观设计国际注册海牙协定》（以下简称《海牙协定》）和《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》（以下简称《马拉喀什条约》），将于5月5日生效；2021年，我国企业在“一带一路”沿线国家获得专利授权量为4711件，同比增长15.3%……

申长雨介绍，加入《海牙协定》，有利于我国积极融入外观设计全球化体系，促进工业品外观设计创新能力提升，助力中国创意、中国设计、中国制造走向世界。按照《海牙协定》规定，申请人只需要提交一份国际申请，就可以在相关缔约方寻求外观设计的保护，极大方便了申请人，提高了注册效率，同时也降低了注册成本。

中宣部版权管理局局长王志成表示，《马拉喀什条约》将极大丰富我国阅读障碍者的精神文化生活，推动我国优秀作品海外传播。下一步，国家版权局将做好《马拉喀什条约》实施工作，进一步完善配套机制，制定切合中国实际的实施办法，加强对被授权者的指导和监管，规范作品无障碍格式版的制作和提供，与世界知识产权组织、无障碍图书联合会加强合作，推动无障碍格式版跨境交换，把《马拉喀什条约》对阅读障碍者的支持落到实处。

本版制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 08 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)