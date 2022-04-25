本报记者 葛孟超 赵展慧 胡婧怡

一艘货轮停泊在江苏“南通坞”旁。

许丛军摄（影像中国）

数据来源：海关总署、中国进出口银行等

此起彼伏的汽笛声、高效作业的岸吊、有序通行的拖车……今年以来，许多港口码头呈现出一派热火朝天的景象。数据显示，2021年，我国进出口规模首次突破6万亿美元大关。今年一季度，我国外贸进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%。

外贸稳定增长离不开金融护航。今年的《政府工作报告》将保稳提质作为进出口发展的预期目标，提出扩大出口信用保险对中小微外贸企业的覆盖面，加强出口信贷支持，优化外汇服务。金融如何更好服务外贸高质量发展？记者进行了采访。

加大信贷投放，有针对性创新金融产品

浙江福锐特国际物流有限公司的主营业务是货运代理，受新冠肺炎疫情等因素影响，近期海运费出现较大波动，企业发展面临挑战。

“自从使用了宁波银行推出的外汇金管家平台，只要在手机上拍照上传发票并填写收款行信息，5分钟内海运费就会自动汇出。”公司负责人王慧萍说，便捷的金融服务为企业提高了付款效率，大大降低了风险。通过这一平台，企业今年已经支付海运费400多笔，涉及金额1200多万美元。

像福锐特物流一样，在日常经营、货物进出口、资金结算中，外贸企业需要与金融机构打交道。近年来，金融机构加大信贷投放、创新金融产品、优化金融服务，为外贸企业增添了底气和信心。

——加大外贸信贷投放。

年初，国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，意见明确提出“抓实抓好外贸信贷投放”。许多省份对相关工作做出具体部署。进出口银行江苏省分行提出，今年外贸产业贷款增速不低于12%；江苏发挥省普惠金融发展风险补偿基金功能，完善“苏贸贷”政策，扩大惠企数量和放贷规模。湖南有关部门近期提出，落实好国家外贸政策措施，充分发挥出口信用保险作用，抓实抓好外贸信贷投放。

金融机构加紧行动。中国银行境内机构今年计划为进出口贸易提供不少于5000亿元的融资支持，对中小微内外贸企业融资投放增速不低于整体信贷投放增速；工商银行将为先进制造、“专精特新”、内外贸一体化等重点企业及上下游企业，提供全球联动的融资支持；浙江泰隆商业银行基于社区化经营模式，采用预授信证书发放等形式，对外贸企业进行预授信。

——创新金融产品和服务。

今年3月，山东自贸试验区青岛片区的一家生物科技企业获得了中行青岛市分行120万元的授信额度，年利率为3.95%，这是“自贸贷”在该分行的首笔业务。

据介绍，山东自贸试验区青岛片区近日设立1亿元“自贸贷”资金池，一期投放2000万元。符合条件的企业可以通过承办银行申请贷款，贷款额度按照企业上一年度平均每月退税额的3至6倍计算，资金池对贷款利息给予补贴。

像“自贸贷”这样的金融创新正在各地涌现。云南积极推广“信易贷”等模式，鼓励金融机构、征信机构、外贸服务平台等加强合作；河南洛阳探索设立“外贸贷”，通过引入信用保险和风险补偿等手段，支持金融机构对中小微外贸企业提供纯信用融资。

金融支持稳外贸，离不开金融科技的应用。以交通银行为例，该行运用区块链、大数据、人工智能等技术，提升了国际结算单据审核自动化水平，缩短了业务办理时间；通过机器学习技术，帮助客户选择最优跨境汇款路径，提升了资金清算效率。

保险护航，扩大对中小微外贸企业覆盖面

9万美元！今年3月，辽宁大连一家从事农产品出口企业收到了中国出口信用保险公司辽宁分公司的一笔理赔款，为企业挽回了损失。

“前段时间，公司出口的货物到港后，由于市场变化、价格下降等原因，国外买家拒绝提货。无奈之下，我们只能退运。”这家企业的负责人说，现在有了出口信用保险，企业能够从容应对风险，继续参与市场竞争。

记者了解到，由于受到外部市场变化、运费价格波动等因素的影响，外贸企业对风险保障有着较高的需求。数据显示，2021年，中国信保全年承保金额8301.7亿美元，同比增长17.9%；服务企业16.2万家，同比增长10.2%。人保财险为国内企业向新兴市场国家的出口贸易提供保障支持，承保金额超过16亿美元。

出口信用保险对外贸企业稳定信心、稳定预期发挥重要作用。“出口信用保险是外贸企业出海的‘护航员’，要扩大出口信用保险对中小微外贸企业的覆盖面，有针对性地降低中小微企业投保成本，优化理赔追偿服务措施。”大连市商务局外贸处副处长王晓姗说。

除了提供风险保障，通过与信贷结合，保险产品还能为外贸企业的融资增信。“新冠肺炎疫情防控期间，由于一直难以按期收汇，再加上生丝价格上涨，企业面临的资金压力很大，迫切需要信贷支持。”四川顺成丝绸有限公司负责人赵先生说。

在国家外汇管理局四川省分局和南充市中心支局的指导下，四川天府银行为顺成丝绸办理了“再贷款+保单融资”业务，成功发放贷款30万元。“再贷款支持政策降低了企业的融资成本，保单融资业务帮助我们盘活了应收账款，解决了抵押品不足造成的融资难题。”赵先生说，有了充足的资金，他对企业未来的发展充满信心。

保险业通过多种方式有效发挥融资增信作用。数据显示，2021年，中国信保支持小微企业获得保单融资219亿元，同比增长31%；在贸易险项下为企业提供融资增信保额2213.3亿元，同比增长22.5%。“当前中小外贸企业面临的融资难融资贵问题依然突出，要继续加大短期险保单融资力度，通过‘政府+银行+保险’‘再贷款+保单融资’等方式，精准扶持中小微外贸企业。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心研究员盘和林说。

商务部新闻发言人高峰表示，商务部将会同中国出口信用保险公司，在落实好前期政策基础上，充分发挥出口信用保险风险保障和融资增信作用，推动各地商务主管部门与中国信保公司各分支机构加强协作，结合各地实际研究出台有针对性的支持举措，推动各项措施落地见效，为外贸企业提供更有针对性的风险保障，帮助外贸企业增强抗风险能力，增强发展信心。

为外贸新业态提供便捷高效金融服务

近年来，外贸新业态新模式快速发展。从事跨境电商、市场采购贸易等业务的市场主体，大多是中小微企业和个体工商户，它们对便捷高效的金融服务有着更高的期待。服务外贸新业态新模式，金融业有哪些具体举措？

提高跨境资金结算效率。“跨境电商外汇资金结算越来越安全便捷，吸引了更多中小外贸企业加入跨境电商的行列。”跨境电商平台拓拉思（宁波）网络科技有限公司负责人说。

外贸新业态发展速度快，资金周转效率会直接影响企业的业务增速。为拓宽外贸新业态的资金结算渠道，近年来，国家外汇管理局支持符合条件的银行和支付机构凭借线上电子订单、物流等交易电子信息，为跨境电商等市场主体办理结售汇及相关资金收付。

数据显示，2021年，21家支付机构和12家银行共办理跨境电商外汇收支19亿笔。以中信银行为例，结合政策要求优化跨境电商外汇资金结算渠道，该行将跨境电商结算手续费降至2‰，小额交易结算周期较之前缩短3至5个工作日。

引导企业增强风险意识。“近年来人民币汇率双向波动、弹性增强，外贸企业应树立汇率风险中性意识，增强汇率风险管理能力，合理使用金融工具进行避险。”盘和林说，2021年，办理外汇套保业务的企业，八成是中小微企业。金融机构应持续加强企业汇率风险教育，不断丰富外汇衍生产品，满足中小微企业多样化的避险保值需求，进一步降低汇率避险成本。

4月18日，人民银行、国家外汇管理局发布《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，提出“提升贸易便利化水平”等措施。外汇局有关部门负责人表示，将支持银行把更多优质中小企业纳入贸易外汇收支便利化政策范畴；鼓励有条件的地区强化政银企合作，探索完善汇率避险成本分摊机制，扩大政府性融资担保体系为企业提供贸易融资、汇率避险业务的担保，提升企业应对汇率波动能力。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 19 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)