黄盛

日前，人民网财经从中国船舶了解到，粤港澳大湾区超级工程——深中通道海底隧道E25管节在广州南沙起浮出坞，为深中通道海底隧道的建设按下了“加速键”。

据悉，深中通道是国家“十三五”重大工程和粤港澳大湾区核心交通枢纽，是集“桥、岛、隧、水下互通”于一体的世界级跨海集群工程。项目全长约24公里，采用东隧西桥方案，投资约为446.9亿元，设计速度为100公里/小时，计划2024年建成通车。建成后，深中通道将成为珠江口海上三角形交通网的中枢，使广州、深圳两个城市实现直接陆路相连，深圳到中山的驾车通勤时间将压缩1个半小时以上，有力推进粤港澳大湾区东西两岸产业互联互通以及各类要素的高效配置，打通大湾区高质量发展的“任督两脉”。

其中，深中通道海底隧道总长6845米，其中沉管段长5035米，由32个管节和1个最终接头组成，为世界首例双向八车道钢壳混凝土沉管隧道。目前，深中通道已完成24个海底管节的沉放对接，安装总长度达3712.8米，为沉管段总长度的四分之三。由中国船舶旗下黄埔文冲承建的管节钢壳高质量交付，为海底隧道如期完工提供了保障。