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撬动“地下黑琥珀” 我国首个海上大规模超稠油热采油田投产

2022年04月25日08:30 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国首个海上大规模超稠油热采油田——旅大5-2北油田一期项目23日投产。此次“稠油热采”开发模式的应用，将助力渤海湾盆地上亿吨宛如“黑琥珀”一般的超稠油资源的开发。

旅大5-2北油田一期项目投产。受访者供图

据介绍，稠油，即相对黏稠，流动性差的原油，产量低、效益差。旅大5-2北油田属于非常规稠油，地层原油黏度超过50000毫帕秒，是渤海已开发最稠原油的20倍以上，常温下接近固体沥青，无法流动。渤海油田非常规稠油探明储量超过6亿吨，占渤海总探明地质储量的14.5%，唤醒这部分资源，变规模储量为产量，将为渤海油田实现上产4000万吨提供支撑。

旅大5-2北油田平台。受访者供图

“相比于陆地，海上稠油的开发难度要大很多，不能打密集的井网，而且稠油黏度高、产能低、采收率低并且回报率低。”中国海油旗下辽东作业公司副总经理汪本武介绍，公司开展了一系列研究，相继攻克了高温注采一体化、井下高温安全控制等难题，提出了渐进式预热地层的注热方案，为旅大5-2北油田一期项目超稠油快速开发奠定了基础。目前，形成了井口抬升控制、井下耐高温工具、一体化管柱、注汽工艺等海上稠油热采技术体系，实现了超稠油规模化、经济开发。

旅大5-2北油田平台开采出的超稠油样品。受访者供图

“随着旅大5-2北油田一期项目的建成投产，渤海油田形成了超稠油水平井（蒸汽）吞吐的热采技术体系，部分技术已达到国际先进水平。”中海油天津分公司副总经理张春生表示，未来，中国海油将持续加大开发开采海上稠油资源，提高石油战略储备。

(责编：孙红丽、高雷)

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