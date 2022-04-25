人民网北京4月25日电 （记者余璐）记者从中央气象台获悉，4月25日6时继续发布暴雨蓝色预警和强对流天气蓝色预警。预计25日至26日南方地区有明显降雨过程，黄淮南部、江淮、江南、华南北部等地的部分地区将有大到暴雨，局地大暴雨（100至180毫米），上述部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

其中，4月25日8时至26日8时，河南东部、安徽北部和南部、江苏、上海、贵州东南部、湖南东部和南部、江西、浙江中北部、福建西部、广西北部、广东北部等地有大到暴雨，其中江西中部和东北部、湖南东部等地局地有大暴雨（100至130毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时雨量20至50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

此外，中央气象台4月25日6时发布大风降温和沙尘预报。受冷空气影响，25日8时至28日8时，内蒙古、东北地区、华北、黄淮、江淮、江南东北部等地气温将下降4至8℃，其中，内蒙古中部、华北北部、黄淮东部等地的部分地区降温可达10℃以上；上述地区将伴有5至7级偏北风，阵风可达9至11级。25日至26日，新疆东部和南疆盆地、甘肃西部、内蒙古中西部、宁夏北部、河北西北部等地有扬沙或浮尘天气，南疆盆地东部、内蒙古中部偏北地区局地有沙尘暴。

预计，4月25日白天至26日早晨，渤海大部海域、渤海海峡、黄海北部和中部海域、东海西部海域、辽东半岛沿岸海域、山东半岛东部沿岸海域、长江口及杭州湾附近海域、浙江及福建沿岸海域将有能见度不足1公里的大雾天气。另外，25日早晨至上午，山东半岛南部沿海、辽东半岛南部沿海、浙江东部、福建东部、湖南北部等地的部分地区有大雾天气，局地有能见度不足500米的浓雾。中央气象台已于4月25日6时继续发布大雾黄色预警。

气象专家提醒，河南、湖北、贵州、广西、湖南、江西、浙江等地将有较强降雨，公众需防范降雨可能带来的低能见度、道路湿滑等不利影响，外出注意交通安全，并警惕局地强降雨可能引发的山洪、滑坡、泥石流灾害。

降雨期间，部分地区还可能伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气，公众需关注临近预报及预警信息，尽量避免在强对流活跃时段外出。

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