原标题：关于征集第四届联合国世界数据论坛主题口号的通告

2015年，联合国统计委员会第46届会议通过了举办以“可持续发展数据”为主题的联合国世界数据论坛的决议，旨在为世界各国政府、民间团体、私营部门、国际与地区组织、学术界等数据和统计专家及用户搭建紧密合作交流的平台。自2017年至今，联合国已在南非开普敦、阿联酋迪拜、瑞士伯尔尼举办了三届世界数据论坛和一次线上虚拟论坛。

第四届联合国世界数据论坛将于2023年4月在中国浙江省杭州市举办。论坛由联合国主办、中国国家统计局与浙江省人民政府联合承办。论坛将主要聚焦以下主题领域，即：加强创新与合作，生产更加优质、包容的数据；充分挖掘数据价值、发挥数据作用，实现更好决策；提升数据公信力，强化数据安全和隐私保护；把握新趋势，寻求新合作，构建良好数据生态。论坛将通过交流思想、探讨创新、展示实践，积极推动落实2030年可持续发展议程统计监测，构建全球数据治理体系。

为提升论坛质量和影响力，第四届联合国世界数据论坛筹备委员会办公室决定公开征集第四届联合国世界数据论坛主题口号。现将有关事项通知如下：

一、内容要求

投稿须为原创，文字简洁凝练、易于传播，字数限定在20字以内，鼓励同时提交对应的英文表述。内容紧扣主题，积极反映全球发展倡议，展现大数据等信息技术与统计融合发展、数据服务2030年可持续发展议程、数据治理提升民生福祉和政府管理效能、数字生态系统创新和协调等。

二、征集时间

2022年4月24日至5月23日

三、征集方式

本次活动采用线上征集，通过扫描二维码在线投稿（二维码附后），并可参与线上投票。

四、有关说明

报送作品将经过严格公正的筛选，结果将适时公布。入选作品将用于第四届联合国世界数据论坛举办及宣传推广使用。主办方对入选作品具有发布、展览、信息网络传播、结集出版等公益使用权，凡投稿人均视为同意并遵守本次活动主办方上述规定。

活动二维码：

第四届联合国世界数据论坛

筹备委员会办公室

2022年4月24日

(责编：杨曦、陈键)