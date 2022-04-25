原标题：科大讯飞刘庆峰：G-B-C联动发展 智慧教育迎来高速增长

4月22日，科大讯飞举办2021年度及2022年第一季度业绩说明会，董事长刘庆峰、总裁吴晓如等人出席会议，与投资者进行云端交流，就公司经营数据、业务进展及未来布局展开解读。

2021年，科大讯飞营收增长显著加快，实现营收超183亿元，同比增长40.61%，扣非归母净利润9.79亿元，同比增长27.54%，经营规模与效益持续增长。随着源头核心技术进一步深耕、系统性创新加大投入，科大讯飞根据地业务深入扎根，在教育、医疗、汽车、城市、消费者端等多个领域取得突破进展，已构建起“刚需+代差”的可持续发展业务优势，穿越经济周期底气十足。

营收、研发同步增长 根据地建设深入扎根

在今年多变的经济形势下，科大讯飞一季度营业收入为35.06亿元，同比增长40.17%，扣非归母净利润1.46亿元，同比增长37.73%。吴晓如指出，“2022年一季度公司业务开局为全年打下良好基础。”与此同时，科大讯飞队伍也在不断壮大，2021年新增人员储备3300余人。刘庆峰解释，基于对人工智能战略机遇的把握，公司加大了面向未来的投入。新增的三千多名员工中，产研人员增加1900余人，加大在教育、医疗、汽车、学习机等领域的研发，加大面向未来根据地业务的研发投入。同时，面向一线新增950名员工，更好推进根据地业务布局。此外，今年初讯飞发布面向未来的讯飞超脑2030计划，过去两年也加大了研发投入，去年新增数百人。

在扩大人员队伍的同时，讯飞的产品线却在缩小。“我们正在集中精力到能够规模化的产品线，这也意味着我们下一步将释放规模化红利。”刘庆峰表示，在不确定性的当下，讯飞不仅要保证业务快速增长，更要保持业务可持续、良性、稳健地增长。“2020年底，我们提出建设根据地。无论经济环境好坏，根据地业务都是帮助我们穿越经济周期的有效保障。”

加大产研投入、深耕根据地业务，对应的正是科大讯飞发展的两个关键驱动力——系统性创新和根据地建设。经过过去一年布局，讯飞对根据地建设上也在不断升维，进一步将其分为G-B-C融合型根据地、市场覆盖型根据地、刚需未来带动型根据地、价值客户型根据地和C端根据地，并且“刚需+代差”的可持续发展业务优势不断得到强化。

吴晓如进一步透露，在G-B-C融合型根据地建设中，讯飞的英语听说教考管理平台在G端已经覆盖14个省份的中高考，2021年又新增29个地市的中考服务。面向英语听说的学习，讯飞面向学校推出了AI听说课堂，面向个人又推出E听说产品，受到学校师生认可，如今C端用户量已达1800万。该平台去年收入超5亿，同比增长达45%。

在市场覆盖型根据地中，讯飞的个性化学习手册迎来利好，全年收入同比增长63%，其中收入过亿省份1个，超千万级地市8个，续购率超过90%，市场潜力巨大。在刚需未来带动型根据地中，智慧医疗产品已经覆盖了284个县区，在辅诊医生、慢病管理、家庭随诊、医保控费等方面表现优越。对此，刘庆峰进一步表示，来自根据地业务所具备的持续盈利能力，将使公司更加从容地做更伟大的创新。

教育业务高速增长 G-B-C联动为师生减负增效

在讯飞2021年183亿元的营收中，智慧教育业务营收60.07亿元，同比增长49.47%，呈现高速增长趋势。

在业绩说明会上，G-B-C发展模式被屡屡提及，并在智慧教育领域率先取得成效。在G端业务，2021年科大讯飞区域“因材施教”解决方案进一步规模化复制，落地郑州市金水区、武汉市经开区、青岛市西海岸新区、芜湖市弋江区等近20个市、区(县)。在B端业务，以智慧课堂为例，老师通过智慧课堂可对学情进行精准诊断，对典型问题重点讲解，个性问题针对性讲解，从而进一步实现分层、弹性和个性化作业的布置，减少低效重复练习，提升学习效率。在C端业务，讯飞AI自主学习C端产品价值持续验证。

当前，G-B-C联动发展是科大讯飞大力推进的方向。刘庆峰以云南为例表示，在当地讯飞探索的G-B-C发展模式呈现出很好的联动。从英语口试考试的系统和场地标准化建设，到学校平时训练、模拟口考试的场所，再到学生日常的口语练习工具，讯飞的英语听说教考管理平台覆盖G、B、C端，形成了完整的产品联动。

同时，课后服务也是G-B-C联动发展的重要阵地。刘庆峰表示，课后服务是讯飞重点业务战略之一。他分析，课后服务平台可以分为管理平台和服务平台，必要的管理、课程分发和优质资源共享是未来发展的三大着力点。

“我们已经落地以县区为单位开发课后服务平台，今年我们会再进一步加大布局。”刘庆峰表示，围绕课后服务，一方面加大学习机等产品的推广，更好服务学生的因材施教、减负增效；另一方面在心理健康、智慧体育课等试点的基础上加快推广；此外打造长期合作利益共享的生态链，提供更多课程，并通过数据能力，更好提供给学生。

此外，刘庆峰也坦言，在业务推广的同时，讯飞也投入到教育的优质均衡发展中。“教育业务本身既有经营属性，也有很强的社会公益属性。它是对国家和民族未来最重要的德政工程。”讯飞一方面通过因材施教为师生减负增效，另一方面以低价或捐赠的方式向贫困偏远地区覆盖智慧教育产品，让优质教育资源得以惠普。

全科辅诊价值显现，智慧医疗今年将迎来收获期

医疗作为民生刚需领域，一直都是讯飞的主要赛道之一。在智慧医疗方面，科大讯飞全科医生助理已覆盖全国28个省、284个区县，累计服务超5万名基层医生、1亿居民，辅助基层医生提供3.4亿余次AI辅助诊断建议，年价值修正诊断超过17万次，有效缓解基层优质医疗资源分布不均。基于讯飞医疗核心技术能力，科大讯飞协助各级政府和医疗机构开展疫情防控和基本公共卫生随访服务，累计服务超过6亿人次，有效提升基层医务人员疫情防控和公卫随访效率。去年，智医助理在安徽省全面推广、常态化使用后，讯飞选择了在全国更多地方进行智慧医疗试点的战略布局，以时间换空间，面向全国进行铺开。

刘庆峰表示，讯飞医疗具备从医疗辅诊、慢病管理、家庭医生和随访的能力。“如果要在中国形成控盘级优势，我们就必须要在最短的时间内在全国各地布局产品，形成全国‘散作满天星’、地方‘聚成一团火’的战略布局。”谈及今年医疗业务表现，刘庆峰称“医疗业务今年将迎来收货期”。疫情期间，讯飞通过人工智能快速跟踪、排查海量人群，在发现密接、次密接人员工作上成效显著。同时，讯飞智医助理全科医生在隔离、封控情形下，能够提供家庭医生、慢病随访、健康管理、辅助诊断等功能，大大降低国家的医疗成本，并大幅提升人工效率。

刘庆峰还表示，在智慧教育领域探索出的G-B-C发展模式，也可以在医疗领域复制应用。通过G、B、C端联动，不仅可以提升医生诊疗能力、居民健康、科学地防控疫情，还能够提供慢病管理、家庭医生随访，并成为每个居民的健康助手。

(责编：曹淼、李源)