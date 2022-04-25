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数启扬帆 科技智造——电信数智赋能千行百业数智化转型

2022年04月25日10:38 | 来源：新华网
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原标题：数启扬帆 科技智造——电信数智赋能千行百业数智化转型

　　随着数字技术为驱动力的新型生产方式不断蓬勃发展，作为中国电信助力数字中国建设的重要力量，中国电信系统集成公司积极响应集团“云改数转”战略部署，进一步提升产业研究、技术研发、产品创新能力，并于2022年更名为“中电信数智科技有限公司”（以下简称“电信数智”）。伴随更名，公司进入转型发展新阶段，进一步提出“专业化、平台化、科技化”发展战略和“值得信赖的行业数智使能者”目标愿景，奋力开启高质量发展新篇章。

　　电信数智依托中国电信领先的云网资源禀赋、行业应用及数字平台创新优势、遍布全国的专业化服务支撑能力、以及雄厚的技术研发实力，深耕政府、金融、企业、军民融合等行业，提供涵盖5G行业应用、云网融合、大数据等数字化整体解决方案，支撑行业客户实现数字化转型，为千行百业提供数智化综合信息服务。

　　多年来，电信数智深耕云、网、数、智、安、服六大专业领域，在信息安全服务等领域荣获多项行业领先资质。

　　云聚混合多云管理平台利用多云+云边统一管理能力，为客户提供“一朵云”的IT架构体系，已协助金融行业客户完成云管平台的全面对接上线、纳管40多个数据中心，为40余行业客户提供专业服务；云灾备平台提供即买即用的云备份、云容灾、云演练、灾难恢复等系列云灾备服务，曾针对环保行业客户管理分散、运维难度大等问题，给予统一服务管理及24小时服务交付。

　　依托电信网络资源，通过网管专家为客户提供包括网络层、传输层、应用层在内的全程端到端一站式监控管理，已连续9年为汽车行业客户提供网管专家优质服务；综合网管拥有标准输出、技术领先、服务专业及多样化部署优势，为要客、政府、企业等行业客户自建基础网络。

　　通过云腾数据中台、翼迹大数据等多措并举激发用户数据活力，将业务系统沉淀的数据，通过大数据、机器学习等技术进行价值的提炼，形成数据资产，赋能现有业务系统，帮助企业应对数字化转型中多元复杂数据带来的挑战。

　　天翼视联定制版面向行业客户提供“生态化、可组装、可定制”各类视频平台产品、应用产品、定制开发及运维服务，基于视觉智联平台推出云直播服务，支撑24小时直播火神山、雷神山的建设实况；天翼云会议为用户提供“云+网+会议”的融合服务，至2021年底，共支撑全国重保服务1340余场，覆盖30省份；立体巡防平台作为提供标准产品、定制化服务、原子能力组件等多种服务形态的指挥调度能力平台，目前在全国300多个城市的交通运输、能源巡检、园区港口、重大安保等领域服务用户100余万；以及智能语音云、智慧楼宇等专业智慧平台，为行业数字化转型升级高效赋能。

　　电信数智落实网信安全各项任务，切实提高系统安全防护水平。5G安全手机，产品覆盖政府、司法、公安、能源、教育等客户，累计服务用户50余万；等级保护测评服务，涵盖政府、企业、金融等行业的上千家客户；商用密码应用安全性评估服务，覆盖政府、企业等6个重点行业客户的近20个系统。

　　电信数智将持续强化自主创新能力，以科技创新驱动企业高质量发展，以智慧数字应用驱动企业价值经营转型，星火燎原带动体系生态共进、研发驱动产品融合发展，成为赋能、赋智、赋值千行百业数字化转型成长的利器，为“数字中国”建设添砖加瓦。

(责编：李源、曹淼)

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