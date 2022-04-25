逐梦太空

“祝融”“羲和”“天宫”从古老神话成为科技现实

大道如砥

一场场“宇宙级浪漫”上演

中国航天的成功告诉我们：

“只要有梦，勇敢去冲！”

梦想是指引我们不断前行的灯塔

追梦让我们闪闪发光

“摘星星的妈妈”航天员王亚平

为女儿“带回了一颗星星”

你是否也有心愿想要说给星星听？

现在，有一个千载难逢的机会

你可以写一封信

向中国航天员诉说你的梦想

他们是离星星最近的人

也许，你的梦想

会被他们带给星星

就是现在！

来一场奇妙的“天宫夜话”

征集邮箱：tiangongxhs@163.com

cmse@cmse.gov.cn

征集要求：

（1）信件征集从2022年4月24日开始；

（2）信件征集体裁包括文字、图片、视频、音频、漫画等不限；书信字数不超过500字；图片大小不超过10M；视频时长不超过60秒、MP4格式、大小不超过50M ；

（3）寄送纸质信件至载人航天新闻宣传中心邮箱（地址：北京市海淀区知春路82号院；邮编：100086）；

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(责编：王静、杨光宇)