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快来！将你的故事和心愿写给星星

2022年04月25日12:16 | 来源：新华社
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逐梦太空

“祝融”“羲和”“天宫”从古老神话成为科技现实

大道如砥

一场场“宇宙级浪漫”上演

中国航天的成功告诉我们：

“只要有梦，勇敢去冲！”

 

梦想是指引我们不断前行的灯塔

追梦让我们闪闪发光

“摘星星的妈妈”航天员王亚平

为女儿“带回了一颗星星”

你是否也有心愿想要说给星星听？

 

现在，有一个千载难逢的机会

你可以写一封信

向中国航天员诉说你的梦想

他们是离星星最近的人

也许，你的梦想

会被他们带给星星

就是现在！

来一场奇妙的“天宫夜话”

征集邮箱：tiangongxhs@163.com

           cmse@cmse.gov.cn

　　征集要求：

　　（1）信件征集从2022年4月24日开始；

　　（2）信件征集体裁包括文字、图片、视频、音频、漫画等不限；书信字数不超过500字；图片大小不超过10M；视频时长不超过60秒、MP4格式、大小不超过50M ；

　　（3）寄送纸质信件至载人航天新闻宣传中心邮箱（地址：北京市海淀区知春路82号院；邮编：100086）；

　　（4）信件需注明：发信时间、邮寄地址、作者、联系方式、内容介绍（可选）；

　　（5）征集作品要求导向正确，内容健康，不得违反中华人民共和国现行法律、法规和公序良俗。作品必须为作者原创，无版权争议，如因应征作品侵犯第三人合法权益而引发法律纠纷，由申报者负责，主办方不承担责任。参赛作品的著作权归作者所有，但主办单位享有参赛作品的发表权和著作财产权（包括非营利性的自主出版作品集、公开展映展示、宣传推介等权利）。

 

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载人航天新闻宣传中心

联合征集

(责编：王静、杨光宇)

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