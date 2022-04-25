快来！将你的故事和心愿写给星星
2022年04月25日12:16 | 来源：新华社
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逐梦太空
“祝融”“羲和”“天宫”从古老神话成为科技现实
大道如砥
一场场“宇宙级浪漫”上演
中国航天的成功告诉我们：
“只要有梦，勇敢去冲！”
梦想是指引我们不断前行的灯塔
追梦让我们闪闪发光
“摘星星的妈妈”航天员王亚平
为女儿“带回了一颗星星”
你是否也有心愿想要说给星星听？
现在，有一个千载难逢的机会
你可以写一封信
向中国航天员诉说你的梦想
他们是离星星最近的人
也许，你的梦想
会被他们带给星星
就是现在！
来一场奇妙的“天宫夜话”
征集邮箱：tiangongxhs@163.com
cmse@cmse.gov.cn
征集要求：
（1）信件征集从2022年4月24日开始；
（2）信件征集体裁包括文字、图片、视频、音频、漫画等不限；书信字数不超过500字；图片大小不超过10M；视频时长不超过60秒、MP4格式、大小不超过50M ；
（3）寄送纸质信件至载人航天新闻宣传中心邮箱（地址：北京市海淀区知春路82号院；邮编：100086）；
（4）信件需注明：发信时间、邮寄地址、作者、联系方式、内容介绍（可选）；
（5）征集作品要求导向正确，内容健康，不得违反中华人民共和国现行法律、法规和公序良俗。作品必须为作者原创，无版权争议，如因应征作品侵犯第三人合法权益而引发法律纠纷，由申报者负责，主办方不承担责任。参赛作品的著作权归作者所有，但主办单位享有参赛作品的发表权和著作财产权（包括非营利性的自主出版作品集、公开展映展示、宣传推介等权利）。
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(责编：王静、杨光宇)
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