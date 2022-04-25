原标题：加强数字政府建设，浪潮提供技术支撑

加强数字政府建设，要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。浪潮作为新一代信息技术企业，深耕政务服务领域20余年，在算力建设、电子政务、智慧城市、互联网+政务服务等多个方面，全面助推数字政府建设。

智算筑牢数字政府底座

看得见的政务服务背后是看不见的基础设施支撑。智算中心是数字经济时代的创新引擎，为数字政府服务奠定了坚实基座。浪潮作为算力基础设施提供商，持续推动智算中心建设，为各行各业的数字化发展提供服务器、存储、网络等数字信息基础设施，筑牢智算底座。

南京作为长三角地区科技和经济发展的前沿高地，紧抓人工智能产业机遇，部署AI算力基础设施，携手浪潮打造“南京智能计算中心”。目前南京智能计算中心已运营系统的AI计算能力达每秒80亿亿次，1小时可处理100亿张图像、300万小时语音翻译或1万公里的自动驾驶AI数据处理任务，将带动长三角地区人工智能产业百亿级规模增长。

云数共生支撑政务互通

近年来，政务上云已成为各地政府数字化转型的必选项，基于统一的政务云平台，加强数据共享互通。浪潮云正为全国25个省份超220个地市提供云计算服务，通过云数融合共生，推动政务互动和政府大数据的开发与利用。

山东省政府与浪潮共同打造“服务商建设运营、政府购买服务”的模式，搭建适应“省市平台、多级应用”的电子政务公共服务云平台。目前，省内各云中心共承载全省上云单位1014家，承载上云业务系统5532个，通过政务上云，政务数据共享，顺利完成疫情防控等重大项目保障。

智慧大脑让城市运行更智慧

城市是数字经济发展的主要载体，数字赋能城市治理体系和治理能力现代化，给人们的学习、工作、生活带来数字化新体验，成为满足美好生活需求的重要支撑。目前，浪潮已在重庆、济南、黄冈、亳州等100多个城市，聚焦城市大脑、城市综合运行管理中心等建设，开展智慧城市投资建设及运营。

作为我国中部地区重要中心城市，郑东新区携手浪潮，打造“城市大脑”，落地“一网统管”N项智慧应用，推动实现城市治理智能化、高效率、多场景。“一网统管”智慧城市协同，以智能化自动分拨派遣，城市管理案件按期结案率提升至95%以上；借助车路协调系统智能数据分析功能，优化公交线路，极大节省了行驶时间；借助“城市大脑”的智慧停车管理系统，找车位只需1分钟，真正实现城市治理、百姓生活迈上新台阶。

智能政务让“数据多跑路、群众少跑腿”

数字化转型已成为我国各级政府推进现代化治理建设的重要举措。打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，让百姓少跑腿、数据多跑路。浪潮政务服务覆盖全国29个省份125个地市800多个区县，推动各地政府政务服务能力显著提升。

北京城市副中心政务服务中心，是全国首个“以智能终端自助服务为主、人工窗口服务为辅”的新型智能型政务中心。在浪潮的助力下，174类电子证照自动调用“免提交”，办理的市级事项已压缩至2.65天，区级事项已缩至1.93天。同时，中心还与河北、天津建立政务服务“跨省通办”，140个全程网办事项跨省通办，387项便民服务事项“跨省通办”，真正实现了减时间、减材料、不跑动等目标。

此外，基于数字政府建设经验，浪潮还参与了政务数据、电子证照等相关国家标准的制定和《<数据安全法>实施参考》一书的编撰。据悉，作为新一代信息技术领军企业，浪潮将不断提升数字产品和技术创新能力，助力数字政府建设提速。

(责编：李源、曹淼)