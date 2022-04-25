人民网北京4月25日电 （记者乔雪峰）在今年3月份首次试算应用后，《私人小客车合乘出行项目温室气体减排量评估技术规范》（以下简称《规范》），于近日正式公开全文，公众可通过全国团体标准信息平台官方网站进行查阅，这也是顺风车领域首个碳减排团体标准首次面向社会开放。

《规范》提供了私人小客车合乘出行项目的温室气体减排量评估技术规范，包括术语和定义、项目边界的确定及排放源识别、减排量计算、监测及数据质量管理以及减排量评估报告的编制等五大方面。适用于在实现与基准线情景相同出行里程的情况下，通过私人小客车合乘出行活动而实现温室气体减排的情景。

业内人士认为，如今，各地推进“双碳”实现的要求和目标也很明确，都在朝这个方向努力，可以说是全国一盘棋。“各个省份在制定低碳发展路径时，都在做积极创新探索和努力。达峰曲线绘制需要测算各个减排措施的减排量贡献值，顺风车碳减排团标提供了一个非常清晰的测算方法，为减排措施的减排量计算提供有益参考。

嘀嗒出行相关负责人告诉记者，希望通过公开顺风车碳减排的算法模型和测算逻辑，能为整个顺风车行业测算碳减排值提供更多科学算法支撑，形成行业合力，让顺风车这一绿色低碳出行方式在助力国家碳中和方面发挥更大作用。“下一步，嘀嗒出行将联合推进探索《规范》的深度应用，让顺风车行业在助力各省市双碳目标加速实现、以及全民绿色低碳意识进一步普及方面发挥更大作用。”

目前，交通运输行业的碳减排路径，主要包括运输结构优化、运输装备改造、效率提升和能源转换这几块。顺风出行通过提升顺路车辆的空座利用率，来降低人均出行碳排，本质上属于效率提升。

在国际绿色经济协会执行会长邓继海看来，通过借助移动互联网等前沿技术手段，对C端用户出行的减碳值进行科学测算，这为交通运输行业有效测算移动排放源的减排量，提供了创新方法和思路。

如今，越来越多地方城市都在通过创新手段来鼓励市民践行绿色低碳生活，培育全民绿色低碳意识。碳减排团标的应用，将有助于进一步推动全民绿色低碳意识普及，与出行行业、各个省市共同构建一个更为良性、可持续、多赢的碳减排模式。

(责编：郭思邈、高雷)