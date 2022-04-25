助力航天事业发展 一汽红旗与中国航天基金会签署战略合作协议
人民网北京4月25日电 （记者栗翘楚）4月24日，中国航天日特别活动——一汽红旗与中国航天战略签约暨新红旗LS7预售品鉴会在京召开。同时，人民网将“人民会客厅”视频访谈栏目搬进活动现场，与中国工程院院士、中国探月工程总设计师、钱学森最高成就奖得主吴伟仁，原总装备部副部长张建启，一汽红旗汽车销售有限公司总经理陈旭，中国航天基金会理事长吴志坚，中国戏剧家协会主席、国家一级演员濮存昕5位嘉宾共话航天事业与汽车事业的融合发展。
“人民会客厅”现场。
一汽红旗汽车销售有限公司总经理陈旭在致辞中表示，自2018年新红旗品牌战略发布以来，红旗坚持以自立自强的创新精神持续发力，推动全产业链高质量发展再上新台阶。未来，一汽红旗将全力支持航天事业、与中国航天携手，共担工业强国、科技兴国之责任。
活动现场。
中国航天基金会理事长吴志坚表示，经过半个多世纪的发展，红旗已经成为民族汽车工业的脊梁，“独立自主、自立自强”的精神成为红旗汽车与中国航天的共同价值观，推动双方今天在各自领域取得辉煌的成就。
品鉴会上，一汽红旗与中国航天基金会签署战略合作协议，一汽红旗正式成为“中国航天事业战略合作伙伴”。据介绍，在未来10年，一汽红旗将向所有获得“钱学森最高成就奖”的航天功勋人物，敬赠红旗高级汽车，并推动一系列深入合作的创新举措，以实业力量助力中国航天事业再创新辉煌。
参会嘉宾在活动现场体验新车。
作为自主品牌首款全尺寸SUV，新红旗LS7拥有5.7米的车身长度和超过2米的车身宽度，并将推出4座和6座两个版本。此外，新红旗LS7采用特种等级防护车身、搭载“国密算法”的自主芯片“中国芯”打造出“三重防御”信息防火墙、自主首创劲洁动力的4.0T V8发动机，以最高安全和性能等级全方位护航。
为进一步彰显用户专属身份，新红旗LS7将为用户呈献多种外观与内饰的高雅美学配色方案供个性选装。同时，红旗工匠亲绘的腰线、内饰钟表、后排尊享配置等定制服务将陆续推出。未来，新红旗LS7还将推出国际首创的“V8TD极致节能动力”与“超级新能源动力”组合。
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