4月30日午间，由中国航天科技集团有限公司一院抓总研制的长征十一号运载火箭在我国海域，以“一箭五星”的方式成功将长光卫星技术有限公司研制的吉林一号高分系列卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

至此，长征十一号运载火箭已连续取得10次陆地发射和3次海上发射圆满成功，创造了13连胜的成绩。

发射船航程约500千米

长征十一号运载火箭是我国新一代固体运载火箭，也是我国唯一一型陆海通用发射的固体运载火箭，以“快响利箭”著称，具有“快速、便捷、灵活”的特征，技术成熟、准备与操作快速等优势，是我国在商业航天领域践行高效益发展的先行者。

此次，长征十一号运载火箭进行了以一级更换新型伺服机构为代表的多项技术改进，提高了火箭的测试覆盖性和可维护性，发射操作更为简捷。本次发射船航程约500千米，进一步拓展了海射的机动范围，提高了任务适应性。

可在一天内完成转运上发射船

执行此次发射任务的长征十一号运载火箭是我国首次实现火箭总装、测试、出港、发射一体化的火箭型号。

火箭在山东海阳东方航天港固体运载火箭产业基地完成总装总测后，随即转运至港口，可在一天内完成转运上发射船，之后进行全系统合练、航行至预定发射海域后即可完成发射，共计约三到四天时间。

相比以往，此次任务周期缩短了三分之一，同时还减少了运输成本及运输过程可能产生的风险，为后续海上高频次、批量化发射奠定了扎实的基础。

目前已具备年产10发的能力

随着型号技术成熟度不断提高，长征十一号运载火箭年发射能力不断提升，目前已具备年产10发的生产能力，履约发射能力正稳步提高。

火箭研制团队针对航天发射市场的特点，组建了专业化型号管理团队，实现了型号的“全流程、全要素、全周期、全寿命”管理，从组织上保证了能够快速、高效贴近市场，服务用户。

此外，长征十一号运载火箭还在商业发射领域，推出了“太空专车”“太空班车”“太空顺风车”三种发射服务模式，不断提升市场竞争力。

其中，“太空专车”可为单一用户提供定制化运载发射服务，“太空班车”突出定期发射，给商业卫星等用户提供定期搭载的机会，“太空顺风车”是在搭载主卫星后还有剩余运载能力的前提下，搭载符合轨道、重量等要求的其他卫星载荷，实现多任务经济高效兼顾。

据悉，2022年长征十一号运载火箭已拉开密集发射的大幕，全年总计安排5到8次发射任务，其中海上发射任务1到3次。

记者：胡喆、宋晨、张武岳

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