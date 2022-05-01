新华社上海4月30日电 题：上海：电商运力提升、超市卖场恢复运营，将推出商贸复工复市“白名单”

新华社记者周蕊

伴随着电商运力逐步提升和超市卖场恢复运营，上海正在恢复“烟火气”。上海市商务委副主任周岚30日在上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上介绍，上海即将推出商贸领域企业复工复市“白名单”，在严格落实疫情防控措施的基础上，上海将逐步推行“线上集订集送”和“线下到店消费”服务模式，尽快恢复商业体系活力。

主要电商平台日单量恢复到一半

上海市商务委副主任周岚介绍，截至4月29日，主要保供电商平台大仓已恢复运营56个，开仓率80%；电商平台前置仓已恢复营业862个，开仓率73.3%。目前，上海主要电商平台日单量达到341.3万单，达到正常水平的54.1%。

截至4月30日，盒马在上海有50家门店线上线下营业，共服务6000多个小区。为提升分拣和配送效率，盒马派出5000多名人员到门店、仓库等保供一线，其中近1000人从北京、成都、西安、武汉等20个城市驰援上海。

叮咚买菜介绍，近些天叮咚几乎每天都有站点“重启”，重新回归岗位的前置仓一线员工超过1300人。截至4月30日，叮咚买菜283个前置仓中，正常营业的站点达到219个。

叮咚买菜专门加强了各项防疫措施，目前，各站点人员均由公司统一安排酒店住宿，每位员工24小时内核酸检测1次、抗原检测2次。同时，各前置仓还专门有一名“防疫专员”，负责对前置仓环境及物资进行定时规范消杀，实时收集反馈核酸检测情况。

美团买菜介绍，上海地区已有超八成站点恢复配送，多个站点单日配送订单超过万单。针对一些市民们需求比较大、订单比较多的站点，美团进行“饱和式支援”，在站点日常工作人员配置数量的基础上，持续增加额外复工人员支持。

美团买菜逸仙路站站长蒋鑫介绍，在得到“饱和式支援”后，站点分拣人员临时增加了120%，配送人员更是增加了100%，“现在我们的单日配送单量超过10000单”。

超市卖场逐步恢复营业

电商企业运力提升的同时，超市卖场也在逐步恢复营业。周岚介绍，上海超市卖场营业门店总数1164家，营业门店比率72.4%，各主要业态保供人员在岗61402人。目前，上海12个重点连锁超市卖场保供套餐日均订单超过66万份。

4月28日开始，麦德龙上海8家商场均已恢复线上营业。麦德龙华东一区区长王洪强表示，针对疫情期间门店周边小区居民的物资需求，企业将门店“极速达”范围从5公里扩大至10公里。

家乐福方面介绍，上海恢复线上营业的门店已超九成。4月以来，家乐福创新地与大众物流等第三方物流公司合作，提升终端集单配送履约能力，目前，门店每天履约超过10万单，服务小区超过800个。

随着更多原先被封控的员工回到工作岗位，以及武汉等外地增援的员工抵沪，补充到门店的分拣、配送等岗位，目前上海门店员工在岗人数是4月1日的250%。

4月29日8时，大润发奉贤店恢复线下营业，100多名员工早早来到了门店提前准备。大润发奉贤店店长周燕说，根据防疫政策，位于奉贤防范区的市民，可前往门店线下采购。

大润发上海营运区总经理管明武介绍，上海大润发26家门店中，超九成已经恢复线上营业，超1500个小区可以实现线上下单、次日配送。

联华超市介绍，截至目前，共有840家联华超市、世纪联华直营店及加盟店已完成复市，线上、线下进行保供。

30日刚刚开启线下复工模式的世纪联华奉城、南桥新城两家店当日客流数均超过了1000人次。根据要求，到店顾客需持《临时出入通行证》、48小时内核酸报告，在扫描场所码及测温后进店采购，同时，为避免客流聚集，当店内顾客人数达到150人，门店便会采取限流措施。

快递外卖骑手“安全加把锁”

快递外卖骑手是保供供应链中不可或缺的重要环节，流动性强、防疫要求高。目前，上海建立了涵盖电商平台、快递公司、超市卖场、餐饮企业等经营主体的“企业白名单”和配送寄递“人员白名单”。截至4月30日，上海配送寄递“人员白名单”人数达87000余人。

周岚说，上海4月22日起上线配送寄递人员“电子通行证”，只有持有符合要求的核酸、抗原检测阴性证明和“健康码”绿码的“白名单”人员才能生成“电子通行证”，防止“带疫上岗”。

“我们严格要求企业对检测结果异常的人员不派单、对‘白名单’以外的配送寄递人员不派单。”周岚介绍，上海正在开展全市性的配送寄递人员查验专项行动，提高街面人员查验比例和查验频次，加大“电子通行证”、核酸检测证明查验力度，对未持有“电子通行证”仍从事配送寄递业务的人员开展专项整治。

记者从饿了么获悉，饿了么骑手在过去一个月持续复工和从外地增援，目前已有1.4万名骑手复工。针对市民用餐需求，饿了么联合上海定点保供的餐饮商家，以“社区团餐”方式，加大运力投入，目前该服务已经覆盖2100多个小区。

针对配送骑手防疫安全问题，饿了么方面介绍，企业以“电子通行证”作为配送员上岗的必要条件和通行凭证，要求所有骑手“持证”上岗。

周岚介绍，上海即将推出商贸领域企业复工复市工作方案和疫情防控指南，建立商贸领域企业复工复市“白名单”，启用“复工复市人员返岗电子通行证”。在严格落实疫情防控措施的基础上，上海将逐步推行“线上集订集送”和“线下到店消费”服务模式，尽快恢复商业体系活力。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)