农产品消费市场迎高峰 农业农村部：当前全国蔬菜供应充足
2022年05月01日05:42 | 来源：央视网
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“五一”假期到来，农产品消费市场也迎来一轮高峰。百姓的“菜篮子”“米袋子”是否供应无忧、量足价稳？
农业农村部最新调度显示，当前全国蔬菜供应充足，在田蔬菜面积达到8300多万亩，同比增加300万亩左右。
“五一”期间，大中城市“菜篮子”产品供应总量增加，品种花色丰富，市场供应有保障。其中，北京7家重点农产品批发市场蔬菜、猪肉和鸡蛋上市量明显增加，处于近几年同期较高水平，且货源稳定。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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