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长大后我就成了你：

张桂梅学生：接力张老师，不抛弃不放弃任何一个学生

人民网记者 李楠桦
2022年05月01日07:52 | 来源：人民网
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制图：杜佰鸾

2008年，怀着对未来生活的无限憧憬，15岁的周云丽和姐姐一起踏进了云南丽江华坪女子高中的校门，在这里，她遇到了一位改变她一生的老师张桂梅。“坚持”“感恩”“温暖”“幸福”，这些是周云丽回忆起张老师时，用的最多的字眼。

“张老师虽然看起来严厉，但是她对我们的关心藏都藏不住。”周云丽回忆起高二时，她因重感冒住院，几天后回到学校在操场上遇到张老师。“张老师立马叫住我，问我吃饭了没，还带着我去食堂打了一碗饭。”周云丽至今都能感受到当时涌上心头的暖意。“张老师可能是长大以后除了家人外，唯一一个关心我的人。”

“要不是华坪女高，我和姐姐也不能顺利读完高中上大学。”周云丽不仅对张老师充满了感恩，也在心里暗暗埋下了一颗种子——要成为像张桂梅一样的老师。

高中三年，她刻苦学习，最终以优异成绩考入了云南师范大学。2015年毕业后，周云丽放弃了丽江市宁蒗县城一所中学的教师岗位，回到华坪。她要用实际行动回馈社会、传递恩情。

谈及未来，她言语坚定：“接力张老师，不抛弃不放弃任何一个学生!”（人民网云南频道符皓对本文亦有贡献，海报图片由中共华坪县委宣传部提供）

(责编：初梓瑞、吕骞)

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