制图：杜佰鸾

“81192收到，我已无法返航，你们继续前进……”

2001年4月1日，一架美军侦察机侵犯我南海领空，我军随后派出两架飞机跟踪拦截。突然，美军飞机撞向我歼-8Ⅱ战机，33岁的飞行员王伟再未返航、以身殉国。

21年，英雄已长眠蓝天碧海，但从未远离这片他热爱的土地。如今，他的儿子已成长为铮铮男儿，接过了父辈的遗志——

2017年7月6日，“海空卫士”王伟的儿子王子大学毕业后，正式进入海军某部基层部队工作。

据王伟遗孀阮国琴介绍，王子2013年以优异的高考成绩被中国人民解放军海军工程大学录取。2017年，她应邀参加儿子的毕业典礼，亲眼见证儿子成为海军军官。

阮国琴说：“从小到大，王子从不以英雄儿子自居，坚持刻苦学习，不断锻炼自己，终于像他爸爸一样成为了一名光荣的人民解放军战士。”

英雄请放心，您的孩子已长大!

（综合：人民日报、新华社、环球人物、湖州发布、浙江在线等，整理：李楠桦）

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