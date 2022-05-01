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蜂产品如何生产加工？市场监管总局出台相关细则

2022年05月01日14:00 | 来源：人民网
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人民网北京5月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局公布修订后的《蜂产品生产许可审查细则（2022版）》（以下简称《细则》），进一步规范蜂产品生产加工活动，重点治理掺假掺杂违法问题，切实保障蜂产品质量安全，促进蜂产品产业高质量发展。

《细则》指出，着重加强蜜源管理，进一步提高原料质量。要求企业的原料蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉供应商应当相对固定；鼓励企业自建蜜源基地，或与蜜源基地签订稳定采购协议；鼓励企业使用巢蜜为原料生产蜂蜜。

《细则》要求，严格产品配方管理，杜绝掺假掺杂。规定企业生产蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉不得添加任何其他物质；蜂产品制品中蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉或其混合物在成品中含量要大于50％，且以蜂蜜为原料生产蜂产品制品不得添加淀粉糖、糖浆、食糖。

《细则》要求，加强生产过程控制，保证食品安全。要求企业合理设置生产设备和工艺流程，避免交叉污染；严格控制生产加工温度、湿度条件；及时清洗消毒生产设备、管道，保持环境卫生；严格监控生产关键控制点，保证加工过程持续合规；如实记录蜂产品制品中蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉或其混合物的名称、数量、占比等信息，实现产品有效追溯。

《细则》要求，明确标签标识内容，禁止虚假宣传。要求蜂产品名称必须反映产品真实属性，不得虚假标注；蜂蜜产品名称可根据蜜源植物命名；蜂产品制品应当在产品标签主展示面上醒目标示“蜂产品制品”，字号不得小于同一展示面板其他文字，不得使用“蜂蜜”“XX蜜”“蜂蜜膏”“蜂蜜宝”等名称；蜂产品制品配料表中应当如实标明蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉或其混合物的添加量或在成品中的含量。

《细则》自公布之日起实行。已获得蜂产品生产许可，但不再符合有关要求的，应当在2022年12月31日之前完成整改，申请获得蜂产品生产许可后方可进行生产。市场监管总局已部署各地市场监管部门落实《细则》，加强蜂产品质量安全监管。

(责编：初梓瑞、吕骞)

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