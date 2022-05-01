人民网北京5月1日电（记者车柯蒙）近年来，我国不断完善退税政策，加快退税进度，为稳外贸发挥了积极作用。日前召开的国务院常务会议，决定进一步加大出口退税等政策支持力度。

4月20日，税务总局、公安部等10部门联合制发《关于进一步加大出口退税支持力度?促进外贸平稳发展的通知》（以下简称《通知》），明确更好发挥出口退税这一普惠公平、符合国际规则政策的效用，并从多方面优化外贸营商环境，助力外贸企业缓解困难、促进进出口平稳发展。

据国家税务总局副局长王道树介绍，《通知》包括三方面15项措施，可以概括为“三个聚焦、三个着力”：一是聚焦政策纾困，着力减轻出口企业负担；二是聚焦便捷退税，着力提高资金流转效率；三是聚焦优化环境，着力促进外贸平稳发展。

近年来，税务总局会同各相关部门，齐心协力采取一系列务实有效举措，持续加快出口退税进度，为出口企业增信心、为外贸出口强动能。数据显示，2016年至2021年，税务部门累计办理出口退（免）税8.75万亿元，年均增长7.32%，更好地服务了外贸市场主体，更快地提升了资金流转效率，更有力地促进了外贸稳定增长。

在政策落实方面，根据外贸出口形势和宏观调控需要，国务院决定自2020年3月20日起，提高1464项产品的出口退税率，税务总局会同财政部、商务部等部门迅速组织落实，加大政策宣传辅导力度，精准推送提示提醒，确保企业“应知尽知、应享尽享”。截至2021年底，已经为9.4万户企业增加出口退税377亿元。同时，税务部门联合财政、商务、海关等部门，积极推进跨境电商零售进口试点全面扩围，认真落实跨境电商增值税“无票免税”和企业所得税核定征收，市场采购贸易方式出口免征增值税试点、外贸综合服务企业代办退税等支持外贸新业态新模式的政策举措，进一步增强了出口的竞争力。

在优化服务举措，提升出口退税便利度方面，税务、商务、海关等部门加强协作配合，实施信息共享，充分发挥大数据作用，创新推出“非接触”办税、“容缺”办理等出口退税服务举措，为出口企业减负担、增便利。通过进一步精简出口退税的报送资料、简化办理流程、增加便捷服务，推动通关效率大幅提升，出口退税进度持续加快。

在强化信息支撑，提升退税申报智能化方面，我国税务、海关等部门积极推广国际贸易“单一窗口”出口退税申报功能，退税网上申报渠道增加到3个，方便了出口企业根据自身实际情况选择使用；同时通过强化部门数据共享、优化系统功能，企业申报效率提升近30%，税务部门退税审核的效能大幅度提高。

与此同时，我国精准打击骗税，提升税收环境公平性。自2018年8月以来，税务总局联合公安部、海关总署、人民银行，充分发挥四部门打击虚开骗税违法犯罪工作机制作用，开展打击“假企业”“假出口”“假申报”专项行动，有力遏制了虚开骗税违法犯罪多发、高发的势头。2021年10月，税务总局牵头进一步提升工作机制，联合公安部、最高检、海关总署、人民银行、外汇局，扩展形成六部门常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制，进一步保持“严”的态势，强化“打”的震慑，提升“治”的效果。

(责编：初梓瑞、吕骞)