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长大后我就成了你：

从姥姥到妈妈再到女儿 三代医者接力支援边疆

人民网记者 乔业琼
2022年05月01日08:09 | 来源：人民网
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制图：杜佰鸾

跨越70年，初心不变，医脉相承。

她们是祖孙三代，她们都是妇产科大夫，她们将悬壶济世的理想代代传承。

“小时候，妈妈是一个背影，匆匆忙忙、风风火火。”这是幼年廖秦平记忆中的妈妈，也是家中的“医一代”——秦济生。

1958年，秦济生响应国家支边号召，举家扎根内蒙古30年，为降低当地孕产妇死亡率做出了杰出贡献，曾获得妇产科界最高荣誉，第二届“林巧稚杯”奖。

“那时候的妈妈，身边总是围绕着一波又一波的患者，有求医问药的，也有感恩致谢的。”这是女儿吕涛眼中的廖秦平——家中的“医二代”。

2015年，廖秦平加入援助边疆地区的医疗队，因为在女性肿瘤治疗上的突出贡献，获得第五届“林巧稚杯”奖。

从姥姥到母亲，再到女儿，新的接力已经开启。

因为妈妈工作太忙，“医三代”吕涛主要由退休的姥姥带大。从小听姥姥讲述那些治病救人的感人故事，如今，深受熏陶的吕涛已经成长为北京清华长庚医院妇产科的一名副主任医师。

2016年7月，吕涛从北京飞往西藏，作为北京市属医院第二批“组团式”援藏队中的一员，对点支援拉萨市人民医院。短短一年时间，她带领当地妇产科团队创造了多个拉萨市人民医院的“第一例”：第一例宫腔镜子宫黏膜下肌瘤电切手术、第一例腹腔镜子宫肌瘤剔除手术、第一例腹腔镜全子宫切除手术、第一例下生殖道畸形矫正手术……

援藏的经历，让一种平凡的力量在吕涛心里扎了根——每一次不遗余力的抢救、每一次普通的查房，吕涛都把患者的需要放在第一位。这让她的母亲很欣慰，“支边让女儿更成熟，更能为患者着想了。”

对于自己未来钻研方向，吕涛有自己的思考。“如何提高癌症的早筛和早诊、如何通过治疗改善患者的生活质量在现如今变得更为重要。”变的是医学技术，不变的是医者仁心。“我会结合我们这一代人的需求，把姥姥和妈妈的精神传承下去。”吕涛说。  

(责编：初梓瑞、吕骞)

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