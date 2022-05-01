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“彻底瞭望、准确呼唤” 动车司机师傅带出“复兴号”司机徒弟

王连香
2022年05月01日08:07 | 来源：人民网
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制图：杜佰鸾

2020年春运，受新冠肺炎疫情影响，武汉局动车司机出现阶段性紧缺状况，柳州机务段迅速组织23名动车司机成立援汉党员突击队，丁志中郑重地在请战书上按下红手印。“作为湖北人和铁路人，这是我义不容辞的责任！ ”2020年1月 31日，他作为首批司机出征，顺利完成首趟值乘任务。驰援行动持续了 96 天，他与援汉突击队员共值乘列车 1120趟次，安全行驶34万多公里……

“作为动车组司机，我们必须要严格要求自己，值乘中要做到精益求精！”这是丁志中的师傅林斌在首次值乘中给他印象最深一句话，这句叮嘱至今犹在耳畔，也一直激励着他。

丁志中的师傅林斌是广西第一批动车组司机。“他不仅业务精湛，对徒弟的要求也很高。” 丁志中回忆道，记得刚开始跟师傅练习操纵时，由于刚开始接触动车，加上自身的操纵陋习，会出现长时间盯着列车监控系统开车，在呼唤确认时出现错漏现象。“师傅发现问题后，狠狠地批评了我，还给我讲述了当年他自己和他的师傅遇到的防撞异物的案例。”

随着丁志中行车的时间越来越长，他也在实践中渐渐领悟到当年师傅的良苦用心，也渐渐明白“彻底瞭望、准确呼唤”这八个字的分量。

2020年12月底，广西首次配属5组CR300AF新型复兴号动车组，服务壮乡2021年春运。丁志中和师傅林斌从中车浦镇公司接回CR300AF型复兴号动车组，历经17个小时的飞驰，跨越4个省市，CR300AF型“复兴号”动车组终于在广西落户。

铁路行车安全无小事。师傅的叮咛和教导不断鞭策着丁志中刻苦钻研学习、不断丰富行车经验，最终成长为广西第一批CR300AF新型复兴号列车的驾驶员。

截至目前，丁志中已累计安全行驶60余万公里，连续14年未发生行车安全事故。如今他自己也成了“师傅”。“彻底瞭望，准确呼唤”这八个字印刻在他的每一次驾驶操作中，也将被新一代的“火车司机”们牢记传承。

(责编：初梓瑞、吕骞)

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