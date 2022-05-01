人民网北京5月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局在线组织开展“践行绿色发展理念 抵制食品过度包装”公开承诺活动，活动上10家食品行业协会联合148家食品生产企业公开承诺抵制食品过度包装。

活动上，中国食品工业协会、中国酒业协会、中国茶叶流通协会、中国焙烤食品糖制品工业协会、中国乳制品工业协会、中国饮料工业协会、中国肉类协会、中国蜂产品协会、中国植物油行业协会、中国粮食行业协会等10家食品行业协会联合148家食品生产企业，向食品行业发出倡议并向社会公开承诺抵制食品过度包装。

上述食品行业协会和食品生产企业向食品行业倡议：要严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准的规定，认真开展自查，率先执行国家强制性标准，做抵制食品过度包装的先行者、实践者和倡导者。

食品行业要树立“安全实用、节约资源、绿色简约、消费友好”的食品包装理念，加强标准宣贯培训，优化产品包装设计，提升新型包装和简约包装比例，倡导使用可循环、易回收、可降解的包装材料，降低包装体积重量，节约食品包装成本，让利于消费者。

同时还倡议，食品行业要加强包装材料管理，强化供应商审核，不断提升产业链供应链管控水平。持续提升产品创新研发能力和生产工艺技术水平，积极开发满足消费者需求的安全健康营养的食品。严格执行食品安全法律法规和标准，加强食品标签审核，准确清晰标注食品标识和营养信息，科学合理引导消费。加强行业自律，遵守行业准则，强化产品质量，诚信守法经营，规范市场行为，带头倡导简约包装、绿色消费，切实维护消费者合法权益，自觉接受监管部门、新闻媒体和消费者的监督。

会上，参与协会和企业纷纷表示，“绿色是一种理念，节约是一份责任”。食品过度包装不仅浪费资源、污染环境，而且损害消费者利益，助长奢侈浪费之风。食品生产企业应从自身做起，从抵制过度包装做起，推动形成节约适度、绿色低碳、文明健康的生产方式和消费模式，为我国食品产业高质量发展贡献力量。

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