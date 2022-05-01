原标题：“五一”节，北京链家暖心驿站为户外劳动者送上一份特别礼物

4月30日，北京链家在北京市朝阳区朝外街道总工会的指导和支持下，集合蓝筹名座店、聚龙花园店、东大桥地铁店等近400家门店，开展为期两天的“户外劳动者暖心驿站”五一特别活动，在这个五一假日为奔波忙碌的户外劳动者传递一份关爱。

在链家蓝筹名座店可以看到，“欢迎户外劳动者进店歇脚饮水纳凉”的横幅悬挂在门店玻璃墙显眼处。假期依然奋斗在工作岗位的链家人，正热火朝天地清洁门店、摆放饮品、安排防疫消杀，全情投入到为户外劳动者提供暖心服务的工作中。

活动现场，外卖小哥、快递员、环卫工人等一位又一位户外劳动者走进链家蓝筹名座店，喝口水、歇歇脚。链家人则在工作间隙，主动招呼随行过往的户外劳动者们来店里饮水纳凉。

北京市朝阳区朝外街道总工会主席龙梅亲赴门店莅临指导，并为走进门店的户外劳动者们发送饮品，表达慰问。对此次北京链家发起的“户外劳动者暖心驿站”五一特别活动，龙梅给予了肯定，并进一步表示，作为朝外街道机关工会企业，北京链家一直具有很强的服务意识，一系列便民、助民的落地行动不仅显著提升了自身“暖心驿站”的服务品质，也为朝外街道总工会下一步的工作规划提供了更多思路。

被邀请进店的环卫工张东梅，是2015年北京市先进工作者，从事环卫工作以来日均行走两万步，相当辛苦。“其实北京链家的暖心驿站早就听同事们说过，但一直没好意思进来过。有一次路过进店里接热水，没想到工作人员这么贴心，有水喝，还能坐着休息，就像在家里一样自在。”

刚派送完20多单的顺丰快递员周小平在店里喝水歇息，稍做休整后，又满血复活奔赴下一单。“我们平时大包小包送外卖，真没想过给自己拿瓶水。去年冬天给链家送件看到了他们推出的暖心驿站，感觉终于有了一个冷了、渴了、累了可以歇歇脚的地方。”

为向更多户外劳动者提供“冷可取暖、热可纳凉、渴可饮水、累可歇脚、临时避雨”的服务，参与此次活动的链家门店做了很多全面细致的筹备和保障工作。“因为常年扎根社区，我们懂户外劳动者们的艰辛。门店是链家人的家，也是这些户外劳动者的家。”链家蓝筹名座店商圈经理常玲表示，链家为户外劳动者及周边职工群众提供了包括休息、饮水、热饭、如厕、爱心伞、急救包、充电、打印等各种细致入微的服务，远不止此次免费送饮品活动的范畴，接下来还将继续为户外劳动者提供更丰富更贴心的服务。

据了解，此次活动是北京链家“户外劳动者暖心驿站”温暖服务的践行和延续。暖心驿站是由北京市各级工会统一部署和支持，为户外劳动者和周边群众提供温暖服务的窗口阵地。2021年9月18日，北京链家作为暖心驿站首批参与企业，于朝阳无限壹店举行了揭牌仪式，所有门店同步开放为户外劳动者暖心驿站。

值得一提的是，在已有十项便民服务的基础上，北京链家更因地制宜推出了共享会议室、书吧等一系列特色服务，不断丰富提升服务内容，敞开“大门”欢迎每一位户外劳动者走进链家，为其提供多元帮助。

多年来，北京链家依托门店深入社区、分布广的优势，探索开展了免费打复印、借伞、充电、饮水等便民服务，持续为社区居民及周边群众带来更友好的社区链接服务和体验。未来，北京链家也将不断创新服务形式，满足生活服务的更多场景，为社区“邻居”带来切实便利。

(责编：董童、李源)