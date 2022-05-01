原标题：绿地控股2021年实现营收5443亿元 同比增长19%

4月30日，绿地控股发布了2021年年报和2022年一季报。

2021年，绿地在大幅降负债去杠杆的同时，企业经营仍然保持了大局稳定，全年营收保持两位数增长，现金流持续改善，经营结构、资产质量不断优化，发展韧性和抗风险能力得到增强。

公司全年营业收入5443亿元，同比增长19%；总资产14691亿元，同比增长5%；净资产900亿元，同比增长6%；利润总额179亿元，归属于上市公司股东的净利润62亿元，基本每股收益0.48元，加权平均净资产收益率7%。

报告期内，公司经营性现金流量净额为622亿元，同比增长39%。年末货币资金为827亿元。年末有息负债余额降至2406亿元，整体平均融资成本5.7%，总体保持低位。通过加强市场销售及回款，公司年末合同负债及预收款项（主要为房地产业预售金额）4648亿元，同比增长10%，为未来业绩稳定增长奠定了基础。

2021年，绿地围绕“三步走”的路线图和时间表，坚定不移推进降负债工作，取得显著成效，资产负债结构不断优化，受到各方积极评价。

2022年年初以来，公司就层层动员、提早行动，采取多种措施，部署推进房地产、基建、金融等主要产业转型发展，努力稳定企业经营业绩。一季度，公司实现营业收入959亿元，其中房地产业实现营业收入339亿元，基建产业实现营业收入456亿元；利润总额41亿元，归属于上市公司股东的净利润25亿元，经营性现金流量净额26亿元，加权平均净资产收益率3%；截至一季度末，总资产14046亿元，净资产稳步增长至926亿元，资产质量稳步提升。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，2022年绿地将把握时代机遇，立足多年来的深厚积淀，充分发挥产业协同、综合经营的资源优势，用好用足国有品牌、市场机制的动力活力，坚定不移推动转型升级，坚定不移向着更高发展质量和更好发展水平迈进，努力实现“再出发、开新局”。（施露）

(责编：董童、李源)