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世界海拔最高自动气象站将在珠峰架设

2022年05月01日22:23 | 来源：新华网
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　　“巅峰使命2022——珠峰极高海拔地区综合科学考察研究”

　　于近日在珠峰地区开展

　　这是2017年青藏高原综合科学考察活动启动以来

　　学科覆盖面最广、参加科考队员最多、采用仪器设备最先进的综合性科考

　　此次科考的重要项目之一

　　就是在珠峰北坡搭建海拔梯度气象站

　　据中科院青藏高原研究所研究员、珠峰梯度气象站任务负责人赵华标介绍

　　第二次青藏科考队联合西藏登山队

　　把每个50公斤重的自动气象站

　　运往极寒缺氧的珠峰高坡

　　逐个搭建起来

　　并实现数据自动传输

　　目前

　　珠峰已经建立

　　从海拔5200米至海拔8300米之间的7个气象站

　　近期，第二次青藏科考队联合西藏登山队将登顶珠峰

　　完成海拔8800米的气象站架设

　　一旦架设成功

　　其将成为全球海拔最高的自动气象站

　　按照预定展望

　　8个海拔梯度自动气象站

　　将记录珠峰北坡气温、相对湿度、风速、风向、太阳辐射等数据

 

　　记者：林建杨、姜帆、旦增尼玛曲珠、索朗德吉、孙非

　　编辑：卫铁民、李妍

　　新华社西藏分社制作

　　新华社国际传播融合平台出品

 

(责编：胡永秋、白宇)

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