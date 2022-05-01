“巅峰使命2022——珠峰极高海拔地区综合科学考察研究”

于近日在珠峰地区开展

这是2017年青藏高原综合科学考察活动启动以来

学科覆盖面最广、参加科考队员最多、采用仪器设备最先进的综合性科考

此次科考的重要项目之一

就是在珠峰北坡搭建海拔梯度气象站

据中科院青藏高原研究所研究员、珠峰梯度气象站任务负责人赵华标介绍

第二次青藏科考队联合西藏登山队

把每个50公斤重的自动气象站

运往极寒缺氧的珠峰高坡

逐个搭建起来

并实现数据自动传输

目前

珠峰已经建立

从海拔5200米至海拔8300米之间的7个气象站

近期，第二次青藏科考队联合西藏登山队将登顶珠峰

完成海拔8800米的气象站架设

一旦架设成功

其将成为全球海拔最高的自动气象站

按照预定展望

8个海拔梯度自动气象站

将记录珠峰北坡气温、相对湿度、风速、风向、太阳辐射等数据

记者：林建杨、姜帆、旦增尼玛曲珠、索朗德吉、孙非

编辑：卫铁民、李妍

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(责编：胡永秋、白宇)