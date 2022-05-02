本报北京5月1日电 （记者严冰）记者5月1日从中国国家铁路集团有限公司获悉，4月份，国家铁路累计发送货物3.3亿吨，同比增加3018万吨，增长10.1%，单月货物发送量、日均装车数等多项指标均创历史新高，呈现强劲增长态势。

国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团统筹疫情防控和运输组织，充分利用疫情防控停开减开客车腾出的运输能力，大力实施以货补客策略，将线路能力、机车车辆、人员力量等资源向货运系统集中，为保障物流畅通、促进产业链供应链稳定多作贡献。4月份，大秦、唐包、瓦日、浩吉铁路货物发送量同比分别增长9.4%、26.2%、24%、49.5%；用好兰新、格库、兰渝等进出疆通道能力，加强新疆煤炭外运力度，当月煤炭外运量同比增长17.7%。

铁路部门对防疫、涉农、电煤等重点物资运输开辟绿色通道，加强途中运行盯控，做到应装尽装、快装快运。4月份，国家铁路发送化肥、农药、种子等涉农物资603万吨，同比增长47.6%；加大上海、吉林、香港等重点地区保供力度，运用定制专列、高铁车厢、行李车等多种方式，快速高效运输各类重点物资；继续实施电煤保供行动，国家铁路发送电煤1.1亿吨，同比增长12.1%，全国363家铁路直供电厂存煤可用天数达28.6天，保持较高水平；保障重点企业原材料、产成品运输，维护产业链供应链稳定，畅通国内大循环。

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